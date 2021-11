God of War: fan realizza la replica del Leviatano in 130 ore, sembra vera!

Che il nuovo God of War abbia lasciato un segno nel cuore di tanti giocatori non è assolutamente in dubbio. Il nuovo capitolo della saga, diretto da Cory Barlog si appresta anche a ricevere un sequel ma tantissimi sono ancora molto affezionati all’ultima avventura di Kratos. Come Megret Agnès, che però ha trasformato il suo affetto verso il gioco di casa Santa Monica in un tributo vero e proprio, costato ore di lavoro e fatica.

Chi è Megret Agnès? Nessuno può dirlo. Sappiamo che è di origine francese e che è un abile artigiano. Già, perché Agnès ha deciso di cimentarsi in una vera e propria sfida. Ha riprodotto, in tutto e per tutto, un’Ascia del Leviatano, uguale identica a quella utilizzata da Kratos nell’ultimo God of War. Il risultato finale? Semplicemente straordinario.

Come è possibile vedere dalle immagini che lo stesso Agnès ha condiviso tramite Twitter, infatti, l’Ascia è letteralmente la copia 1 a 1 di quella utilizzata nel gioco. Si può notare una grande cura nei dettagli, tra cui i vari decori presenti sulla lama e sul manico, così come sul suo supporto. Un lavoro del genere ha ovviamente portato via diverse ore in merito e per l’esattezza Agnès ne ha impiegate ben circa 130. E sapete una cosa? Si tratta della seconda Ascia che realizza.

Un lavoro del genere ovviamente non poteva passare inosservato. Lo sapeva anche lo stesso Agnès, che ha deciso di pubblicare le sue foto su Twitter, taggando anche Santa Monica (responsabili appunto della saga di God of War) e diverse personalità attorno allo studio. Tra cui Cory Barlog, director del gioco, che ha risposto con un cuore e una gif molto simpatica. Ovviamente questa Ascia non è in vendita ed è un vero peccato: le repliche industriali, infatti, non reggono il confronto con questa opera artigianale. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe averne una in casa?