God of War Ragnarok sarà il prossimo capitolo della serie?

Un attento utente è riuscito a collegare una lunga serie di indizi: che God of War Ragnarok sia effettivamente in lavorazione?

Uno dei titoli di maggior successo di pubblico e critica degli ultimi anni è sicuramente stato God of War, esclusiva di Santa Monica Studio per PlayStation 4. Il titolo è infatti egregiamente riuscito a segnare un nuovo inizio, non solo per la celebre saga, ma anche per il roccioso Kratos, protagonista indiscusso della serie. Un successo veramente incredibile per Santa Monica Studio quindi, che con God of War è riuscita a rimodernare la celebre avventura senza perdere nulla in quanto a qualità. Che anche il futuro titolo della saga, che si vocifera chiamarsi God of War Ragnarok, riesca a mantenere tali elevatissimi standard qualitativi?

A suggerire tale nome è stato un utente in seguito ad una lunga serie di indagini sui messaggi pubblicati da Cory Barlog, il game director del titolo, sul celebre social network Twitter.

Reminiscing about how crazy the last 6 yrs has been so I thought I would create a GOW BTS THREAD of photos + thoughts. Buckle up, gonna’ be long.😁 It all started out as scribbles and notes on a board and a stack of note cards. Big board image is an early breakdown of the story. pic.twitter.com/a1iZB0SllK — Cory Barlog 🎮 #Raising Kratos (@corybarlog) April 21, 2019

Kayfriso, questo il nome dell’investigatore in erba, ha infatti decifrato una lunga serie di post pubblicati dal game director del titolo su Twitter in occasione del primo anniversario di God of War. Mettendo assieme le iniziali di ogni tweet compare infatti la frase: “Ragnarok is coming“. Un messaggio breve ma impetuoso. Per chi non ne fosse a conoscenza il Ragnarok è l’equivalente della nostra apocalisse nella mitologia norrena.

Ovviamente non si tratta di qualcosa di ufficiale ma effettivamente il prossimo episodio della serie a questo punto potrebbe davvero chiamarsi God of War Ragnarok.

Sarà veramente questo il nome scelto dalla software house per il titolo? Ragnarok uscirà su PlayStation 4 o sulla futura PS5? Per saperlo non ci resta che attendere