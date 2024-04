Giochi d'azione | I migliori del 2024

L'azione è una componente che da sempre caratterizza il panorama videoludico. È un genere vivo e malleabile che nel tempo ha saputo crescere e riadattarsi assumendo nuove forme e nuovi modi di divertire e far appassionare sia i vecchi che i nuovi giocatori. Stilare questa lista dei migliori giochi d'azione disponibili al momento non è stato semplice, ma abbiamo cercato di offrirvi davvero un compendio per godere dell'action a 360 gradi, su PS4, Xbox One e Switch, ma anche sulle nuove console PS5 e Xbox Series X/S.

In questo articolo troverete quindi i migliori action da giocare assolutamente per fare il pieno di arrampicate, proiettili e azione pura. Se vi piace muovervi per genere, potete dare un'occhiata anche ai migliori giochi di corse, ai migliori giochi horror o anche ai migliori picchiaduro.

Migliori giochi d'azione

Elden Ring

Anche se non siete pratici dei giochi FromSoftware, anche se non vi piace il genere, anche se odiate gli open world dovete assolutamente dare una chance a Elden Ring. Si tratta di un action RPG di cui si parlerà per anni, uno dei pochissimi open world che finalmente, dopo troppo tempo, offre un mondo davvero interessante da esplorare e che nasconde segreti persino sotto i sassi. In Elden Ring niente è scontato e niente accade per caso. È un gioco difficile, è vero, ma solo per chi non ha pazienza, perchè dopo una manciata di ore tutti sono in grado di padroneggiarlo e gustarsi grandissime soddisfazioni dopo aver abbattuto un boss. Se volete un universo (scritto dal maestro del fantasy George R.R. Martin) pieno di quest interessantissime e con tanti finali, Elden Ring è il gioco a cui dovete giocare. Se cercate la sfida, Elden Ring è il gioco a cui dovete giocare. E anche se non state cercando niente di tutto questo Elden Ring è il gioco a cui dovete giocare, perché se siete videogiocatori è uno di quei titoli che vanno provati almeno una volta nella vita.

Tipologia: Action RPG

Piattaforma: PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S

Modalità: Campagna single player

Horizon Forbidden West

Se cercate un'avventura fantascientifica e coinvolgente che spinga al massimo la grafica di PS4 e mostri tutte le potenzialità del motore PS5 sicuramente Horizon Forbidden West è quello che fa la caso vostro. La nuova avventura di Aloy porta la "primitiva" eroina del titolo Guerrilla in un selvaggio Ovest irto di pericoli, nuove tribù e una sconcertante verità sul segnale che ha manomesso il sistema di terraformazione, Gaia, visto nel primo capitolo. Questo nuovo episodio va a perfezionare quanto già visto in passato, aggiungendo quest secondarie più profonde, un sistema di combattimento ancora più dinamico che permette di alternare velocemente tra un vasto arsenale di armi e un mondo pieno di cose da fare e oggetti da raccogliere.

Tipologia: Azione, avventura

Piattaforma: PS4, PS5

Modalità: Campagna single player

Judgment + Lost Judgment

Nata come spin-off della saga Yakuza, la serie Judgment riprende lo stile chiassoso della saga madre per raccontare però delle vicende investigative e giudiziarie in stile Phoenix Wright. Il protagonista è infatti Takayuki Yagami, un ex avvocato che diviene investigatore dopo alcune vicende che lo hanno costretto a cambiare carriera. Nel mondo di Judgmente e del suo freschissimo seguito Lost Judgment, il giocatore potrà esplorare interi quartieri ricchi di ogni tipologia di svago e locale e scegliere se portare avanti la trama principale, indagando sul caso, o perdersi tra le numerosissime attività secondarie che vanno dai più disparati minigiochi fino a veri e propri incarichi. Se cercate dei giochi in cui perdervi totalmente e con una trama di livello cinematografico, la saga di Judgment è quello che fa al caso vostro.

Tipologia: Azione

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S

Modalità: Campagna single player

Hades

L'Ade è la casa ma anche la prigione del giovane Zagreus che intento a scoprire la verità sulle sue origini vuole attraversare i numerosi piani che lo separano dal mondo mortale e incontrare sua madre. Tra lui e la libertà però c'è un vero pantheon di divinità, mostri leggendari ed eroi pronti ad aiutarlo o a mettergli i bastoni tra le ruote in uno dei videogiochi di ruolo d'azione più interessante e frenetico del 2020. Dopo il grande successo ottenuto in digitale infatti Hades esce anche in versione scatolata per collezionisti, una piccola perla dotata di quel design unico e accattivante di cui solo Supergiant Games è capace. Se avete bisogno di un titolo d'azione veloce, che si può giocare nelle pause tra una cosa e l'altra oppure in metro, Hades è quello che fa per voi. Un action immediato che si ripete senza mai stancare, aggiungendo sempre un po' di novità in ogni run affrontata per fuggire dall'inferno. Una vera droga, ma di quelle buone da cui farete fatica a staccarvi!

Tipologia: Azione, GDR

Piattaforma: PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Modalità: Campagna single player

The Last of Us Remastered Parte 1 + 2

Non solo un videogioco ma anche un'esperienza cinematografica a tutto tondo, il remake di The Last of Us: Parte 1 vi farà rivivere una delle avventure più belle di sempre con una grafica spettacolare, mentre The Last of Us: Parte 2 chiude una delle storie più interessanti del panorama videoludico in un videogioco capace di intrattenere per oltre 20 ore e con il gameplay action e diretto che Naughty Dog ha perfezionato nel corso degli anni. L'avventura di Ellie è qualcosa che vi cambierà, in cui non mancheranno scene con grande impatto action, rocambolesche fughe, orrori e emozioni.

Tipologia: Azione, avventura

Piattaforma: PS4, PS5

Modalità: Campagna single player

Ghost of Tsushima Director's Cut

Jin Sakai è un samurai che ha perso il suo onore, un uomo senza più una patria, un guerriero sconfitto. Jin Sakai è il fantasma di Tsushima e perdervi la sua avventura sarebbe un grande errore perché, al di là della storia principale discreta, Ghost of Tsushima offre tutte le potenzialità dell'open world in un gioco action ambientate in un Giappone feudale bello da vedere e da giocare. Tra missioni secondarie che porteranno il giocatore a conoscere le leggende del passato e luoghi da scoprire, il gioco Sucker Punch è il titolo che volete giocare se avete bisogno di perdervi in un mondo vasto e affascinante e, soprattutto, se amate il Giappone. L'edizione Director's Cut, oltre all'upgrade grafico next-gen, aggiunge anche una serie di contenuti extra tra i quali: la skin eroe di Tsushima, un artbook digitale, la modalità cooperativa Leggende e l'espansione Iki Island.

Tipologia: Azione, avventura

Piattaforma: PS4 - PS5

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Marvel's Spider-Man + Miles Morales

Ci sono due tipi di persone, chi ha sempre desiderato un videogioco incredibile su Spider-Man e chi mente. Marvel's Spider-Man è uno dei migliori titoli supereroistici presenti sul mercato. Questa esclusiva PlayStation 4 vi permette di esplorare una New York dinamica e piena di cose da fare. Tra rapine da sventare e temibili antagonisti da sconfiggere, Spider-Man regala una serie di situazioni action prevalentemente cinematografiche. E se non vi stancate mai di dondolarvi con le tele tra i grattacieli, c'è anche la nuova avventura di Miles Morales ricca di nuovi cattivi e una New York invernale da riscoprire.

Tipologia: Azione, avventura

Piattaforma: PS4

Modalità: Campagna single player

Bayonetta 3

Amate gli Action Hack 'n' Slash? Allora Bayonetta è la tipologia di gioco che fa per voi, rientrando perfettamente nei migliori giochi d'azione. Elogiato per essere artisticamente ispirato e con un gameplay dannatamente divertente, Bayonetta è divenuta un'eroina ormai riconosciuta tra tutti gli appassionati, nonché uno dei veri capolavori di Platinium Games, e il terzo capitolo uscito su Nintendo Switch quest'anno riporta in scena l'iconica strega, questa volta con una veste grafica incredibile.

Tipologia: Azione, H ack 'n' slash

Piattaforma: Nintendo Switch

Modalità: Campagna single player

Astral Chain

Quando si parla di migliori giochi d'azione, Platinium Games è certamente una garanzia e Astral Chain ne è l'ennesimo esempio. La sua capacità di mischiare diverse tipologie di gioco, a un combat system sfaccettato, ha dato vita a un Hack 'n' Slash divertente e unico nel suo genere. Un mondo tutto da scoprire, una particolare accezione di cyberpunk e fantascienza e una tonnellata di oggetti e abilità da sbloccare, fanno di questo titolo un vero must. Se avete una Nintendo Switch, non potete non giocarlo!

Tipologia: Azione, H ack 'n' slash

Piattaforma: Nintendo Switch

Modalità: Campagna single player

God of War: Ragnarok

Il capolavoro di Santa Monica è indiscutibilmente uno dei migliori titoli del 2023, e vede lo sbarco di Kratos e il figlio adolescente Atreus nella next-gen, con un'avventura straordinaria in tutto e per tutto. La formula consolidata dei precedenti capitoli è stata infatti mantenuta e addirittura migliorata, con nuove abilità e un level design incredibile, che vi saprà conquistare fin dal primo momento di gioco e vi terrà incollati allo schermo fino all'ultimo.

Tipologia: Azione, H ack 'n' slash

Piattaforma: PS4, PS5

Modalità: Campagna single player

Come scegliere i migliori giochi d'azione?

Uno dei generi più famosi del panorama videoludico e anche uno dei più giocati. Nonostante ormai le barriere nette di genere non esistano quasi più, il genere azione è uno di quelli con più sottogeneri in assoluto (RPG, stealth, avventura o sparatutto).

Se un tempo i primi giochi d'azione erano rappresentati dall'affamato Pac-Man o dal rabbioso Donkey Kong, oggi vengono riconosciuti come action tutti quei titoli che miscelano nella loro formula anche una buona dose di avventura. La saga di The Legend of Zelda, iniziata nell'ormai lontanissimo 1986 è quella che più ha ridefinito i canoni dell'action game relegando nel panorama arcade quello che un tempo veniva definito action (come il povero Pac-Man) e portando nel genere delle vere e proprie caratteristiche essenziali. Un action-adventure moderno infatti è costruito seguendo 3 grandi principi:

la storia , solitamente di livello cinematografico, è più presente rispetto ad altri generi videoludici e punta ad emozionare e rapire completamente il giocatore (qui la nostra guida ai giochi cinematografici);

, solitamente di livello cinematografico, è più presente rispetto ad altri generi videoludici e punta ad emozionare e rapire completamente il giocatore (qui la nostra guida ai giochi cinematografici); l' azione , che naturalmente rimane una costante fondamentale degli action e mette il giocatore in situazioni adrenaliniche, spesso frenetiche. Con combattimenti davvero al limite (nel caso dei giochi FromSoftware) o con situazioni in cui anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un veloce inseguimento;

, che naturalmente rimane una costante fondamentale degli action e mette il giocatore in situazioni adrenaliniche, spesso frenetiche. Con combattimenti davvero al limite (nel caso dei giochi FromSoftware) o con situazioni in cui anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un veloce inseguimento; l'esplorazione, ultimo ma importantissimo pilastro del genere. I giochi d'azione di oggi sono spesso costruiti all'interno di mondi immensi, ricchi di oggetti da trovare, personaggi da incontrare e missioni da portare a termine. Anche se non sono veri e propri open-world la sensazione è quella di trovarsi dentro un mondo ricco e che ha una storia da raccontare.

Detto questo la scelta di quale tra questi giochi d'azione comprare sta al giocatore. Gli amanti dell'avventura li sceglieranno tutti, quelli che cercano l'azione frenetica preferiranno titoli come God of War e Control, chi vuole un vasto mondo da esplorare e un alto livello di sfida può optare per Elden Ring o perdersi nelle vallate di Ghost of Tsushima e chi invece vuole semplicemente emozionarsi senza rinunciare ad una sana dose di adrenalina non può che propendere verso la serie di Uncharted e quella di The Last of Us.