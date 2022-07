È passata poco meno di una settimana da quando Stray ha fatto il suo debutto sul mercato videoludico, e con grande sorpresa di molti il gioco con protagonista un tenero gattino è riuscito ad ottenere una popolarità gigantesca. Del gioco se ne è parlato molto fin dal suo primo annuncio, ma in quanti si aspettavano un tale successo dopo soli pochi giorni dal lancio? A testimoniare gli ottimi pareri dei giocatori ci pensa Steam, dove Stray è diventato il gioco con il voto più alto del 2022, andando a battere anche un colosso come God of War.

L’opera prima dei ragazzi di BlueTwelve Studio adesso può essere definita come un piccolo grande successo. Di Stray, infatti, se ne sta parlando continuamente, e anche sul web sono numerosissime le attenzioni che sta avendo il gioco rilasciato da poco. Basti guardare a quanti meme stanno uscendo fuori in questi giorni, segno tangibile che la community di appassionati sta notando il gioco e lo sta apprezzando.

Ma andando ancora più nel concreto è grazie a Steam che troviamo un dato impressionante. Sulla piattaforma digitale di Valve, Stray è diventato il gioco con il voto più alto del 2022. Questo significa che è riuscito a battere anche dei colossi come Elden Ring e God of War, ma anche giochi meno ambiziosi ma che hanno ottenuto una popolarità enorme come per esempio il recente Powerwash Simulator.

Stray has just surpassed God of War to become the highest rated PC game of 2022, according to Steam250s weighted calculation. pic.twitter.com/pmLuwXLS0c — Skill Up (@SkillUpYT) July 25, 2022

Come potete vedere dalla classifica pubblicata su Twitter da Skill Up, anche lo scorbutico ammazza Dei Kratos si è dovuto inchinare all’adorabile gattino di Stray, sintomo di quanto l’opera prima di BlueTwelve Studio sia riuscita a colpire nel segno. Ora, il quesito che ci chiediamo è il seguente: chi riuscirà a scalzare dal suo solido primo posto Stray?