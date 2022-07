Stray è oramai il gioco del momento. Inutile girarci intorno: la piccola produzione targata Annapurna Interactive e BlueTwelve Studio ha conquistato di fatto tutti i giocatori del mondo. Tra gli elogi per il mondo di gioco, il gameplay e anche qualche critica (anche se spesso infondata in realtà, come per la durata), il simpatico gioco con protagonista il gatto dal manto rosso è indubbiamente il titolo del momento, che tutti vogliono giocare o almeno provare. Naturale, dunque, che anche il “mercato” delle mod si sia scatenato.

Dopo CJ, che rimpiazza il coraggioso felino, ora è arrivato il turno di un’altra mod, che questa volta ci permette di esplorare il mondo di Stray e di assaggiarne il gameplay in prima persona. Curioso no? Questa particolare creazione rende la produzione di BlueTwelve Studio un qualcosa a metà tra Cyberpunk 2077 e Mirror’s Edge. Non citiamo i due giochi a caso: il mondo messo in piedi dagli sviluppatori francesi richiama infatit tantissimo la corrente letteraria su cui è basato il gioco di ruolo originale da cui è tratto il titolo di CD Projekt RED, mentre i salti e l’esplorazione in prima persona sono chiaramente molto simili alla produzione di DICE.

Chiaramente l’implementazione di un simile contenuto apre anche alla possibilità di vedere una eventuale mod VR del gioco. Certo, sarebbe complicato capire come gestire la prospettiva: essendo un gioco dove si impersona un gatto, la telecamera è molto bassa e questo potrebbe portare a episodi di motion sickness o comunque disturbare alcuni giocatori. Potete dare uno sguardo al video gameplay della mod grazie al video che trovate poco più in basso.

La mod di Stray in prima persona è disponibile a questo indirizzo, con tanto di guida pratica per l’installazione. Se ci state giocando su PC, allora forse vale la pena provarla. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.