God of War su PC è impressionante, guardate questi screenshot

L’arrivo della versione PC di God of War ha lasciato tutti davvero entusiasti. E’ vero, in molti se lo aspettavano, non solo per la strategia che sta mettendo in atto Sony nel corso degli ultimi mesi, ma soprattutto perché il tutto era già stato in parte annunciato in una serie di leak arrivati da una riunione interna da parte di Playstation. Cosi come la serie di Santa Monica, anche quella di Uncharted prenderà presto il suo posto all’interno dei PC dei videogiocatori di tutto il mondo. Sembra inoltre che grazie alla scalabilità del motore di gioco di Santa Monica, il capitolo del 2018 dell’epopea di Kratos, prenderà tutta un’altra piega soprattutto dal punto di vista tecnico.

Abbiamo già avuto modo di vedere grazie al trailer di debutto e la descrizione della pagina di Steam del gioco che il titolo godrà di tutte le tecnologie di Nvidia, di conseguenza DLSS e risoluzione 21:9 la faranno da padrona per chi vorrà l’esperienza massima anche sul proprio PC. Ovviamente quello che salta più all’occhio, è il dettaglio grafico che sembra aver raggiunto una pulizia fuori di testa anche e soprattutto nei momenti in cui il mondo si apre davanti a noi. Un piccolo esempio lo potete già notare negli screenshot che vedete all’interno di questa notizia.

Se non ne avete abbastanza, potete recarvi sulla pagina ufficiale di Steam di God of Ware avere un altro assaggio di quello che vi aspetta se deciderete di acquistare il titolo. Se siete giocatori Playstation invece, ma vorrete comunque rigiocare questa grande avventura, forse è arrivato il momento giusto per farlo.

Non ci resta quindi che attendere il momento giusto o magari qualche altro piccolo trailer, o magari del gameplay in alta risoluzione proveniente da questa versione di God of War. Se siete in attesa del sequel diretto di questo capitolo avete letto dell’upgrade a pagamento per PS5?