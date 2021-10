God of War Ragnarök: se volete passare da PS4 a PS5 dovrete pagare

Mentre il mondo impazzisce per l’arrivo del primo capitolo finalmente su PC come vi abbiamo annunciato in questo articolo, God of War Ragnarök invece ha brutte notizie per i giocatori in possesso delle console Sony: l’aggiornamento alla versione next-gen avrà un costo aggiuntivo.

L’informazione era già stata diffusa in maniera aleatoria nelle scorse settimane, quando Jim Ryan ha fatto dietrofront per il costo di aggiornamento alla next-gen di Horizon Forbidden West, specificando che dopo questo videogioco, a partire dal 2022, tutti gli altri titoli cross-gen avrebbero avuto un prezzo di aggiornamento per passare dalla versione PS4 a quella PS5. Adesso, Sony ha pubblicato nuove informazioni riguardo Gof of War Ragnarök, confermando nelle FAQ che l’update alla next-gen avrà un costo non ancora specificato. Questo è ciò che conferma Sony nella pagina dedicata a Gof of War Ragnarök: “Sì, God of War Ragnarök prevederà un’opzione di upgrade digitale da disco o dal gioco digitale per PS4 alla versione digitale per PS5 a un costo aggiuntivo.” A subire la stessa sorte finiranno quindi anche i futuri giochi Sony in arrivo come Gran Turismo 7.

Tra le nuove informazioni pubblicate sulla pagina di Gof of War Ragnarök ci sono anche nuove immagini e alcuni piccoli dettagli di trama. Secondo quanto riferisce Sony, Kratos e suo figlio Atreus viaggeranno tra i 9 regni della mitologia norrena per prepararsi alla battaglia che segnerà la fine del mondo. In particolare, la pagina web parla di una decisione molto difficile da prendere che coinvolgerà i due protagonisti: salvare la famiglia o i 9 regni? Il tutto dovrebbe essere ovviamente collegato alla profezia del dio norreno Loki.

Gof of War Ragnarök uscirà nel corso del 2022 in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Dato l’imminente arrivo del precedente episodio su Steam, supponiamo che nei mesi successivi al rilascio su console arriverà anche il turno di Ragnarök su PC.