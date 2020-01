Godfall: l’intero video gameplay è stato ufficialmente leakato?

Sotto molti punti di vista la futura generazione di console rimane ancora un mistero. Il parco titoli delle future macchine da gioco è ancora da definire ed effettivamente pochi titoli sono stati resi noti ai fan. Tra queste poche opere va citato anche Godfall, che durante lo scorso TGA si è fatto vedere al pubblico per la prima volta. Dal primo trailer mostrato non abbiamo intuito chissà quale dettagli sul opera Counterplay Games, se non che arriverà sulla futura PS5 (come probabile esclusiva console).

Durante la giornata di ieri però, un curioso (e brevissimo) video ha rivelato il potenziale gameplay di Godfall. La stessa fonte ha quindi deciso di pubblicare durante le scorse ore un filmato più longevo che mostra in maniera più dettagliata qualche sezione del gioco. Tuttavia il leaker ha precisato che il trailer in questione appartiene ad una versione del gioco molto datata, quindi non rappresenta in maniera fedele il prodotto finale.

Il video in questione dura poco più di un minuto e mostra in maniera più dettagliata il combat system di Godfall, qualche dettaglio sull’ambientazione generale ed un primissimo sguardo a qualche nemico. Dalle poche immagini viste attraverso questo specifico filmato, il gioco sembra un misto tra For Honor ed il recente God of War. Ovviamente è ancora presto per giudicare Godfall (e vista la build vecchia probabilmente il prodotto finale sarà diverso).

Godfall è atteso per la fine di questo 2020 e sarà uno dei primi giochi a sfruttare la nuova PS5. Stando a delle recenti dichiarazioni del team di sviluppo, questo gioco potrebbe appartenere ad una serie già nota (anche se per adesso non è ancora stato approfondito questo argomento). Ci tocca quindi aspettare e sperare di ricevere qualche dettaglio più approfondito nei mesi a seguire!