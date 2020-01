Godfall: appare in rete una clip che mette in mostra il gameplay del titolo per PS5

Anche se mancano ancora molte informazioni ufficiali su Playstation 5, conosciamo il primo videogioco ad essere stato annunciato per la console di prossima generazione Sony. Godfall si è presentato durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 e poco dopo abbiamo scoperto che si tratta di un gioco d’azione sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox.

Mente Godfall si è mostrato solamente con un trailer dal taglio cinematografico, di recente, è trapelata in rete una breve sequenza di gameplay che mette in mostra qualcosa in più del titolo per PS5. Questa clip di pochi secondi è stata pubblicata su Reddit dall’utente YeaQuarterDongIng e il ragazzo sostiene che si tratti proprio di “una frazione del filmato di un trailer inedito” a cui ha avuto accesso. Il filmato si concentra per soli 6 secondi sul sistema di combattimento del gioco, mettendo in mostra dei combattimenti in mischia in modo serrato.

Si può anche dare una sguardo a quello che sarà l’HUD del titolo, che mostra solamente alcuni indicatori per segnalare i nemici in stile God of War. La cosa più notevole, tuttavia, è che il gioco ha un aspetto eccellente e anche se possiamo ancora dire se questo breve filmato può rappresentare il prodotto finale, ma da quel poco che si è visto sembra che il titolo sia già a un buon punto di sviluppo.

Attualmente non ci sono altre informazioni, se non che Godfall è stato confermato dagli stessi sviluppatori come un titolo che accompagnerà il lancio di Playstation 5, quindi è atteso per il prossimo periodo natalizio. Che ne pensate del primo titolo ad essere stato annunciato per PlayStation 5?