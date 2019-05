Godzilla e PUBG: ecco il trailer dell’evento crossover

PUBG e Godzilla diventano grandi amici e si preprano a un evento cross-over: ecco il trailer di annuncio ufficiale per il battle royale.

Il battle royale è il genere di punta di questi ultimi anni: il successo di questi prodotti si deve a molti fattori, ma uno di questi è il loro sapersi associare con altre opere di grande risonanza. Così come Fortnite si è “unito” agli Avengers e poi a John Wick, PUBG ha collaborato con Resident Evil e Mission: Impossible. Ora, PUBG si prepara per un nuovo evento cross-over, nello specifico con il re dei mostri, Godzilla.

Ancora più precisamente, parliamo della versione mobile di PUBG e del film Godzilla: King of the Mosters. Si tratta di una partnership certamente molto importante per il gioco, visto che grazie alle precedenti è riuscito ad aumentare il numero degli utenti attivi mensili arrivando così a 100.000. Ora, il publisher ha stretto una partnership con Warner Bros.

Non si sa ancora quando l’evento sarà disponibile e non si sa quali attività uniche saranno proposte. Per ora, nella mappa Miramar sono stati ritrovati dei graffiti raffiguranti Godzilla e vari altri kaijū, ovvero mostri. Chi ha trovato i graffiti ha ottenuto come ricompensa dei frammenti d’argento. Inoltre, sono state scovate delle impronte di Godzilla all’interno della base militare nella mappa Erangele. Infine, alcuni hanno segnalato di aver udito il verso della creatura durante la notte, notando anche un’ombra che si muoveva nel buio.

Il film uscirà il 31 maggio, quindi è probabile che non manchi troppo l’arrivo dell’evento. Diteci, di cosa sperate si tratti? Credete che sarà introdotta una nuova modalità dedicata a Godzilla, come avvenuto con Resident Evil e con il capodanno cinese?