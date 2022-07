In occasione del ventennale di CD Projekt RED, il team di sviluppo ha preparato una serie di regali per tutti i fan di The Witcher e Cyberpunk 2077. No, niente giochi gratuiti purtroppo, ma diversi gigabyte di contenuti speciali per i due franchise, che includono dei simpatici bonus come arte, fumetti, soundtrack ufficiali, video e molto altro.

Il pacchetto di The Witcher include anche un footage del concerto tenutosi dal vivo durante il Music Festival di Cracovia, oltre che alcune immagini in alte risoluzione provenienti dai vari artbook e non solo. Presente anche un libro, che include alcune emoji ispirate ai protagonisti e i personaggi più iconici della serie, come Geralt, Ciri e Regis, oltre che alcuni fumetti come Fox Children, ritenuto da molti come il migliore basato sulla serie dello Strigo, che si è ufficialmente conclusa (salvo colpi di scena con il prossimo capitolo) nel 2015, quando venne pubblicato Wild Hunt.

Per quanto riguarda invece Cyberpunk 2077, i pacchetti sono diversi e includono wallpaper, concept art, la copertina della SteelBook Edition e i vari poster delle pubblicità in game. Presenti anche i graffiti delle gang e altri piccoli ma piacevoli contenuti. Una quantità di materiale ridotto, è vero, ma dobbiamo sempre ricordarci che se per The Witcher CD Projekt RED ha potuto attingere da tre giochi e qualche spin-off, per il gioco di ruolo ambientato nell’universo creato da Mike Pondsmith esiste un solo capitolo. Potete riscattare tutti i contenuti gratuiti visitando questo indirizzo.

Al momento questa è l’unica iniziativa di valore che CD Projekt RED ha svolto per il suo ventennale. Sicuramente i giocatori avrebbero preferito forse qualche aggiornamento sul nuovo The Witcher, ma al momento il team di sviluppo è ancora avaro di dettagli. Probabilmente ne sapremo qualcosa in più nel corso del prossimo anno. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.