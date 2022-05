Annunciato negli ultimi mesi, il primo capitolo della nuova saga di The Witcher procede decisamente bene o almeno è quello che viene affermato da CD Projekt RED. Come annunciato nel corso degli ultimi giorni, infatti, il team di sviluppo ha ufficialmente deciso di far entrare il primo capitolo della nuova saga in pre produzione. Un segnale decisamente incoraggiante, considerato i tempi di sviluppo notoriamente lungi non solo per il team di polacco, ma proprio per la natura del gioco.

Al momento non ci sono però ulteriori informazioni in merito. Purtroppo il nuovo The Witcher sarà probabilmente un oggetto del mistero ancora per tantissimo tempo, soprattutto visto e considerato a cosa sta lavorando il team di sviluppo. CD Projekt RED ha infatti almeno due progetti in attivo. Il primo è proprio il nuovo capitolo della serie dello Strigo, il secondo invece è la prima espansione di Cyberpunk 2077.

Se i lavori sul nuovo capitolo della serie di The Witcher procedono comunque in maniera abbastanza spedita, lo stesso non si può dire invece dell’espansione del gioco di ruolo. Sono oramai oltre due anni che i giocatori attendono notizie in merito alla prossima avventura che prenderà vita tra le strade di Night City. Purtroppo, almeno per ora, non ci sono ulteriori notizie in merito e dunque sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di poter scoprire la nuova avventura di V. e Johnny Silverhand.

Oltre a questi due progetti, CD Projekt RED sta lavorando anche all’update next gen di The Witcher. L’aggiornamento sarà disponibile verso la fine del 2022 per PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Nessuna data di uscita è ancora stata indicata dal publisher e sviluppatore, dunque come sempre vi invitiamo ad attendere eventuali comunicazioni ufficiali. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in arrivo dal mondo dei videogiochi.