GTA 5 è l’El Dorado di Rockstar, 2020 l’anno più redditizio

Quando verrà annunciato GTA 6? Una domanda che in questi ultimi mesi stiamo sentendo sempre più spesso e alla quale non abbiamo ancora una risposta. Secondo molti appassionati, l’annuncio del sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto tarderà ad arrivare, questo perchè GTA 5 è ancora spaventosamente sulla cresta dell’onda, e i ricavi che ne ottiene Rockstar Games continuano a salire anno dopo anno.

GTA 5 è stato lanciato nel 2013 su console di settima generazione PlayStation 3 e Xbox 360, per poi venire rilasciato qualche anno più tardi anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Parliamo quindi di un gioco che è sul mercato da ben 8 anni e che, nonostante l’altissimo numero di copie vendute nel corso degli anni, nel 2020 è riuscito a battere ogni record. A confermalo è la stessa Rockstar Games, la quale ha dichiarato che il titolo ha venduto 140 milioni copie nel corso degli scorsi 12 mesi.

Questo fenomeno con protagonista GTA 5 non si accenna minimamente ad arrestarsi, e i motivi sono sicuramente molteplici. Prima di tuto ci mettiamo la costante crescita di tutto l’ecosistema online, all’interno del quale abbiamo avuto solo qualche settimana fa una nuova immensa espansione che porta i giocatori in una nuova area di gioco. Oltre a questo, è impossibile non notare il boom che hanno avuto i server dedicati al gioco di ruolo all’interno di Los Santos, una pratica molto amata dai giocatori.

GTA 5 Michael Franklin

Anche dopo 8 anni dal lancio GTA 5 continua ad essere uno dei giochi più giocati ed acquistati. Ora ci si comincia a chiedere seriamente quado, e a questo punto se, il gioco open world targao Rockstar avrà mai un declino o se servirà l’uscita di un GTA 6 a far trascolare i giocatori da Los Santos alla prossima regione, qualsiasi essa sia. Cosa ne pensate di questo continuo successo di vendite che sta segnando GTA 5?