GTA 6: ambientazione e periodo storico rivelati? Uscita ancora lontana

Nell’olimpo dei giochi più rumoreggiati troviamo di sicuro anche GTA 6. Il nuovo capitolo della saga open world di Rockstar non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma i rumor relativi a questo sesto capitolo viaggiano velocemente nei meandri del web ormai da mesi, se non addirittura anni. Dopo i leak che facevano notare una possibile data nascosta da Rockstar nell’ultimo aggiornamento di GTA 5, un insider sembra rivelarci tutta una serie di nuove informazioni.

Il leaker, rimasto anonimo, ha proposto una sessione di domande e risposte con i fan della saga all’interno del social 4chan. Tra le risposte alle molteplici domande che gli sono state poste, il leaker è andato molto a fondo e non si è limitato a svelare qualche anticipazione veloce. Per esempio, GTA 6 avrà una struttura di suddivisione in capitoli molto simile a Red Dead Redemption 2, con la parte iniziale di gioco che sarà ambientata a fine anni ’70.

Il leaker si sbilancia anche sul periodo di lancio, che secondo lui avverrà non prima di ottobre 2023. L’ambientazione principale includerà sia la città di Miami che una parte dello stato della Florida. Viene menzionata anche una area terziaria che potrebbe fungere da intermezzo, un po’ come l’isola di Guarma in Red Dead Redempion 2. Curiose, infine, le dichiarazioni sul protagonista, il quale, secondo il leaker anonimo, una volta appreso il nome sarebbe uno spoiler anche per il resto della trama che andrà a raccontare GTA 6.

Insieme a questi nuovi presunti leak, su Reddit potete trovare la lista che comprendente tutte le informazioni fornite recentemente dal leaker anonimo. La lista è incredibilmente lunga, e la potete consultare voi stessi andando a visitare il post su Reddit a questo indirizzo. Cosa ne pensate di queste ultime informazioni su GTA 6? Credete che ci sia del vero nelle parole di questo leaker?