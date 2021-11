GTA 5 è uno dei giochi più venduti della storia! La saga vola oltre i 350 milioni

In queste ore Take-Two ha pubblicato i dati finanziari del secondo trimestre del 2021, e senza grande sorpresa apprendiamo che il popolare GTA 5 è riuscito a vendere una valanga di copie in tutto il mondo, diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre.

Stando ai dati pubblicati dalla compagnia statunitense, GTA 5 sta continuando a macinare grandi numeri nonostante siano passati ben otto anni dal suo lancio originale. Ad oggi il quinto capitolo della saga targata Rockstar Games ha raggiunto quota 155 milioni di copie vendute.

Grandi numeri contando che è ancora attesa l’uscita della versione next-gen del titolo, ma la situazione è in ascesa anche per l’intera saga di Grand Theft Auto, che ad oggi si trova a 355 milioni di copie vendute in totale.

