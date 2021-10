GTA 5: le strade di Los Santos si infestano di mostri, UFO e auto assassine

Nella tradizione di GTA ci sono sempre stati una serie di easter egg ben nascosti e misteriosi. Impossibile dimenticare le voci sulle apparizioni del big foot o la machina fantasma presenti in San Andreas e tantissimi altri segreti cosparsi per i vari giochi della serie. Ora, sembra che molti di questi easter egg stiano per prendere vita anche in GTA 5 grazie ad un aggiornamento a tema Halloween.

Come viene annunciato sul blog ufficiale di GTA 5, le strade di Los Santos si stanno riempiendo di strane segnalazioni che parlano di luci nel cielo, auto assassine e mostruosi serial killer che si aggirano per le strade della metropoli.

Per festeggiare Halloween, i giocatori della modalità online di GTA 5 potranno rigiocare a una serie di modalità a tema come: Slasher, Vieni fuori a giocare e Condannati. Nel gioco sarà presente anche un nuovo cabinato tutto da scoprire per due giocatori chiamato Camhedz.

The mood in Los Santos is frightful: UFO sightings have increased; the LSPD is reporting a spike in calls about phantom cars stalking commuters; and a crop of copycat killers are running amok on the streets: https://t.co/Lib2YLOjrg pic.twitter.com/6PZXO4rs9N — Rockstar Games (@RockstarGames) October 21, 2021

Infine, con l’aggiornamento di Halloween di GTA 5 sarà ricolmo di una serie di oggetti estetici, veicoli e nuove livree per le auto, il tutto a tema horror.