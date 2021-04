GTA 5: fan lo trasforma in un gioco di BMX

GTA 5 ormai è stato rilasciato da quasi 8 anni ma, nonostante tutto questo, risulta ancora oggi essere uno dei titoli più giocati di sempre. Rockstar Games ha creato un vero e proprio capolavoro con una quantità enorme di attività annesse, se poi in questo calderone aggiungessimo anche una componente online tanto solida quanto divertente il quinto capitolo della famosa saga risulta essere a dir poco infinito.

Abbiamo visto come GTA Online abbia subito diverse trasformazioni, forse quella più marcata è l’RP, una particolare mod dove i giocatori sono costretti ad assumere la forma di un vero e proprio NPC svolgendo una serie di attività rispettando le regole del server. Questo ha avuto un incredibile successo negli Stati Uniti ma anche dalle nostre parti è possibile trovare streamer che si divertono a dare sfogo alla propria fantasia.

Parlando di “fantasia”, un utente ha deciso di trasformare GTA 5 in un gioco incentrato sulle BMX il tutto testimoniato da alcune clip lasciate sulle pagine del Reddit ufficiale. Colui che ha voluto cambiare le regole di base è EV_Shadow che ha deciso di puntare tutto sulle doti del parkour con la bici. Partendo da un ponte ha accumulato slancio e velocità sufficiente da fare dei trick con la sua fidata BMX. Vi lasciamo la breve clip proprio qui di seguito.

Un grosso applauso al ragazzo che è riuscito nell’impresa, il video è da brividi e noi non possiamo fare altro che complimentarci con l’utente in quanto il tasso di difficoltà è decisamente alto. GTA 5 quindi è anche questo, sfruttare l’offerta proposta da Rockstar Games dando sfogo così alla propria fantasia. Siamo certi che magari alcuni di voi vorranno far provare questa esperienza al loro alter ego.