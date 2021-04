GTA 5 arriva a sorpresa su Xbox Game Pass, ecco quando

Xbox Game Pass sta risultando con il passare del tempo uno dei servizi più incredibili capace di dividere nettamente il pubblico creando una nuova prospettiva del medium videoludico moderno. Ebbene si, Microsoft sta sfruttando in modo a dir poco magistrale il suo abbonamento proponendo ogni mese titoli sempre differenti. Già la scorsa settimana, durante il recente ID@Xbox, abbiamo potuto dare diversi sguardi a molti indie di grande spessore, uno fra tutti l’attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2, giocabile sin dal day1 per tutti gli abbonati al servizio. Proprio in queste ore, a sorpresa Microsoft ha annunciato l’arrivo di GTA 5 tra i centinaia di titoli nel corposo catalogo.

GTA 5 quindi a partire dall’8 aprile sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, certamente una gradita aggiunta. Il capolavoro Rockstar Games non è l’unico ad entrare nel catalogo proposto da Microsoft, sul blog ufficiale infatti possiamo vedere come sempre lo stesso giorno faranno la loro comparsa Zombie Army 4: Dead War, Disneyland Adventures e Rush: A Disney/Pixar Adventure.

Successivamente verranno aggiunti NHL 21 (12 aprile), Rain on Your Parade (15 aprile), Pathway (15 aprile) e MLB The Show 21 (20 aprile). Ovviamente di questa corposa lista quello che salta subito all’occhio è GTA 5, che ancora oggi a distanza di quasi 8 anni dal lancio ufficiale riesce a tenere incollati migliaia di giocatori in tutto il mondo, se poi in tutto questo ci mettiamo di mezzo una modalità online costantemente monitorata e aggiornata, diciamo che le ore di gioco aumentano drasticamente.

Games are coming. this is us telling you about them https://t.co/Y9j4eT5RXS pic.twitter.com/Cl78CBvdvb — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 6, 2021

Ovviamente se non avete mai avuto l’occasione di giocarlo, vi invitiamo caldamente di farlo, specialmente ora che è entrato a far parte di Xbox Game Pass. A questo indirizzo intanto vi lasciamo il catalogo dei giochi disponibili che verrà costantemente aggiornato. Per ogni dettaglio riguardante questo incredibile servizio vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.