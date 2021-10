GTA 5 distrutto da GTA Trilogy: sul web spopola la collection

Con il recente annuncio della GTA Trilogy The Definitive Edition, i fan della saga di Grand Theft Auto sono ritornati ad entusiasmarsi per un nuovo progetto targato Rockstar. Anche se in fin dei conti si tratta del ritorno di tre giochi classici, c’è molta attesa da parte degli appassionati, tanto che su YouTube la trilogia ha già distrutto GTA 5.

Il breve teaser d’annuncio della GTA Trilogy pubblicato su YouTube, attualmente, ha un percentuale d’apprezzamento del 97%, nonostante dei giochi in azione non sia stato mostrato ancora nulla.

Situazione diversa per quanto riguarda il trailer della versione di GTA 5 in arrivo sulle console di nuova generazione, dove i non mi piace degli utenti hanno ormai surclassato di molto i mi piace.

Ad oggi sembra che i tre capitoli di GTA dell’era PS2 abbiano di gran lunga più appeal rispetto ad un GTA 5 che, nel corso di più di una generazione, è stato spolpato in lungo e in largo un po’ da chiunque si sia avvicinato al titolo Rockstar.