GTA 5: mod e RTX 3090 per un assaggio di next gen

Nonostante la sua uscita risalga al 2015, GTA 5 è ancora oggi uno dei titoli più giocati e venduti al mondo. Rockstar Games ha lavorato molto bene su una componente online decisamente ben rifinita, in grado ancora oggi di regge il colpo contro giochi più moderni, tanto che puntualmente il titolo si ritrova sempre nelle prime posizioni delle classifiche di vendita e comunque non uscendo mai dalla Top 10. L’opera free roaming ha anche saputo attrarre una nutrita community di modder, in grado di trasformare la versione PC del del gioco a pari passo di come la tecnologia si è evoluta ed oggi portiamo alla luce un vero e proprio miracolo tecnico.

Grazie ad una particolare combinazione di mod, infatti, GTA 5 si è trasformato letteralmente in un altro gioco. Come testimoniato in un video, che trovate in questa notizia, grazie all’utilizzo di determinati tool grafici (NaturalVision Evolve, LA Revo 2.0, RTGI Ray-Tracing e QuantV) il titolo di casa Rockstar diventa a tutti gli effetti un vero e proprio banco tecnico per i gaming rig più prestanti, oltre che un gioco di nuova generazione. Ed è vero, non è solo il comparto tecnico a rendere un videogioco “next gen”, però considerando che le modifiche al game design non siano possibili, quantomeno le mod installate possono darci una piccola anteprima di come potrebbe essere graficamente il prossimo capitolo della fortunata serie di Rockstar Games.

Oltre alle mod, per rendere GTA 5 un gioco davvero next gen come quello che potete vedere nel video serve anche un PC adeguato al compito. In questo caso per permettere al tutto di girare in 4K e 60FPS l’autore del filmato ha utilizzato una RTX 3090 (la scheda video più potente della gamma Nvidia della nuova serie 3000), un i9-9900K e ben 32GB. E c’è da dire che il loro lavoro lo portano a termine senza troppi problemi, permettendo così di giocare appunto alla risoluzione massima con una fluidità decisamente invidiabile.

Come dicevamo in apertura, queste mod ci permettono di avere davvero una piccola anticipazione di come potrebbe essere GTA nel prossimo futuro. Tuttavia, come ben ci piace sempre precisare in questi casi, Rockstar Games deve ancora ufficializzare il lavoro sul prossimo capitolo della serie. E conoscendo i tempi di sviluppo degli sviluppatori possiamo sicuramente aspettarci che ciò non arriverà in tempi brevissimi.