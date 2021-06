GTA 5: mod trasforma il gioco in una remastered di GTA 4 con RTX

Mentre si continua a parlare dei rumor su GTA 6, la community degli appassionati continua a divertirsi girovagando all’interno di GTA 5. Oltre ai contenuti inseriti direttamente da Rockstar Games, a dare costantemente nuovi motivi per tornare sul gioco del 2013 sono i modder, i quali nel corso degli anni hanno creato una valanga di mod di varia natura e per vari scopi. La mod di cui vi parliamo oggi, però, ha davvero qualcosa di speciale e che i fan della saga apprezzeranno di sicuro.

La mod in questione trasforma GTA 5 praticamente in una versione rimasterizzata di GTA 4. Questo comporta che gran parte dell’esperienza si rifà totalmente al titolo di generazione PS3 e 360, con i giocatori che potranno vagare in una Liberty City a dir poco realistica. A mostrarci la bellezza visiva di questa mod è lo stesso autore sul proprio canale YouTube, e possiamo notare una qualità nel lavoro davvero ottima nel ricreare la mappa del quarto capitolo.

Il tutto è stato reso visivamente più affascinante e vicino alla realtà grazie all’attivazione dell’RTX. Quel che colpisce di più di questa mod sono sicuramente gli effetti di luce e i riflessi che si possono notare sui veicoli e sull’asfalto delle strade di Liberty City, soprattutto quando è bagnato post-temporale. Ci sono parti della mod che però rimangono poco convincenti, come alcuni alberi a lato delle strade o alcune texture dei palazzi, ma nell’insieme il risultato è sicuramente parecchio interessante.

La community di appassionati di GTA 5 ha ancora una serie di motivi per tornare a frequentare l’ultima iterazione della saga di Grand Theft Auto. Tra aggiornamenti ufficiali da parte di Rockstar, mod e server RP, il titolo del 2013 è ancora parecchio popolato, e a quanto pare il team di sviluppo non ha ancora intenzione ad annunciare GTA 6.