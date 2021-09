GTA 5 next-gen non convince, un dettaglio fa infuriare i fan

La versione next gen di GTA 5 è stata mostrata nuovamente durante lo showcase di PlayStation avvenuto la scorsa settimana. Il nuovo trailer, oltre ad averne annunciato rinvio, ha mostrato tutte le novità di cui potrà godere questa nuova versione, riservata a PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Nonostante ciò, però, un fan ha notato un dettaglio che fa sembrare la Expanded and Enhanced Edition del kolossal Rockstar decisamente un prodotto appartenente ad un’altra epoca.

GTA 5 in salsa next gen è stato infatti protagonista di un confronto visivo su Reddit con… Forza Motorsport 3. Il racing game di casa Microsoft debuttò su Xbox 360 e consente a tutti i piloti virtuali di poter sfruttare anche lo specchietto retrovisore. Una feature che è letteralmente assente nella quarta versione del gioco di casa Rockstar. E l’immagine, che trovate poco più in basso, parla da sola: nel racing game, che debuttò 12 anni fa, l’immagine nello specchietto è decisamente limpida e chiara, mentre nell’aggiornamento next gen di Grand Theft Auto semplicemente il vetro non inquadra nulla.

Ovviamente il meme non è parte della vita reale. È perfettamente normale che in un racing game, soprattutto se giocato con visuale in prima persona, lo specchietto retrovisore sia perfettamente funzionante e visibile. Diventa quasi una parte integrante del gameplay. Mentre invece, in un open world come GTA 5, il suo utilizzo è decisamente limitato. Considerato però che la telecamera in prima persona è presente anche nel titolo Rockstar, forse qualche sforzo per rendere almeno a livello estetico più carino l’intero aspetto del gioco.

GTA 5 Expanded and Enhanced debutterà a marzo 2022 per console next gen. Il gioco porterà con sé anche il comparto Online, diventato oramai un vero e proprio punto di riferimento per il titolo, con tantissimi giocatori che ogni giorno esplorano le novità aggiunte gradualmente da Rockstar Games. Un supporto invidiabile, che in pochi però possono permettersi.