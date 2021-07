GTA 5: Take-Two elimina molte mod fan-made, modder scoraggiati

GTA 5 ha tantissimi punti di forza, grazie ai quali, il titolo di successo targato Rockstar Games, riesce ancora a restare sulla cresta dell’onda dopo quasi dieci anni di attività. Ancora oggi, infatti, quando si parla del quinto capitolo di Grand Theft Auto ci troviamo davanti ad uno dei titoli più attivi in circolazione, ma ultimamente sembra che Take-Two abbia cominciato a cancellare tutta una serie di mod fa-made.

A segnalare l’improvvisa anomalia è stato un noto modder conosciuto come ‘Ash_735’, il quale ha raccontato la sua esperienza all’interno del forum ufficiale di GTA. “Solo per essere sicuri che più persone possibile lo sappiano, Take-Two ha iniziato a cancellare le mod con i DMCA questa settimana, iniziando prima con le mod sulle mappe di GTA5 come: GTA3 Portland, Vice City Overhaul, ecc”.

Sembra quindi che le mod di GTA 5 stiano venendo cancellate a causa di problemi con il copyright. Il problema è che, i vari modder, al momento non stanno riuscendo a capire cosa possono e cosa non possono inserire all’interno delle proprie mod, perchè ad oggi non è ancora stata rilasciata alcuna informazione dettagliata sul cambio di politica di Take-Two nei confronti dei contenuti che si possono inserire all’interno dei contenuti fan-made.

Vice Cry is a FULLY ORIGINAL mod, not using ANY converted assets. Down. Like I said, slippery slope. https://t.co/6ZpRxuJ6dn pic.twitter.com/DdyV1xW5QA — Silent (@__silent_) July 17, 2021

Ovviamente i vari modder sono parecchio scoraggiati al momento, dato che ogni singola mod ha richiesto del tempo per essere pubblicata. Da quello che la comunity di modder ha capito, sembra che gli avvocati di Take-Two stiano setacciando i database delle mod alla ricerca di termini come: Liberty City, Vice City, San Andreas, ecc. Non si conosce il motivo, ma alcuni ipotizzano che sia qualcosa che abbia a che fare con il prossimo attesissimo GTA 6, o qualcosa inerente a un progetto di remaster/remake che vedrà i vecchi giochi GTA rivedere la luce sulle console di ultima generazione.