GTA 6: Rockstar ha nascosto una data nell’ultimo aggiornamento?

Parliamoci chiaro, GTA 6 è indubbiamente il titolo più atteso dal pubblico videoludico. Il franchise targato Rockstar Games ha sempre affascinato, diventando un esempio per le altre aziende del settore. Il lavoro della società americana è sempre stato impeccabile, ma quello che sicuramente ha stupito di più è il costante rinnovare il genere, diventando un vero punto di riferimento per i giochi futuri. Insomma, GTA è da sempre preso come esempio per tutte le opere open world. Nonostante non si sappia molto del sesto capitolo, solo che sarebbe in sviluppo da diverso tempo, negli ultimi mesi stanno rimbalzando diverse informazioni che ne stanno facendo salire inevitabilmente l’hype.

L’ultima di queste riguarda il recente aggiornamento di GTA Online. La principale novità dell’update uscito diversi giorni fa è l’inserimento del Vetir, un grosso mezzo in grado di trasportare una buona dose di utenti contemporaneamente, rendendo le vostre avventure con gli amici sempre più divertenti e assurde. Ci vogliamo focalizzare su questo veicolo perché alcuni appassionati hanno cominciato a specularci sopra, trovando addirittura un possibile indizio per una ipotetica data di uscita di GTA 6.

Ovviamente, come di consueto, vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute pinze, del resto, come affermato poco fa, si tratta soltanto di una banale ma curiosa speculazione. Dall’immagine promozionale del Vetir (che vi abbiamo lasciato proprio qui sopra) si può scovare un indizio grazie al font utilizzato. Per prima cosa se prendiamo la V e la parte sinistra della lettera E, possiamo unirle per creare VI (il numero romano); dopodiché nella parola TIR si nascondono tre numeri 7, 1 e 1 che se uniti potrebbero indicare il 7/11 come ipotetica data (oppure 11/7).

Sappiamo bene come a Rockstar Games piaccia giocare con i videogiocatori, ed è assolutamente plausibile che questo possa portare ad una ipotetica data di uscita di GTA 6, o almeno un reveal. In attesa di una eventuale conferma, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire di più a riguardo. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata.