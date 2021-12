GTA 6 deluderà gli appassionati a causa di uno sviluppo nel caos

Da quando Rockstar Games ha annunciato e poi rilasciato la GTA Trilogy Definitive Edition, i rumor su GTA 6 si sono affievoliti parecchio. I fan della saga non vedono l’ora di vedere dove li porterà il prossimo capitolo principale del brand, ma a quanto pare ci vorrà ancora un po’ prima di vedere la nuova iterazione. In questo periodo, però, sta girando in rete una nuova voce di corridoio che non fa entusiasmare troppo gli appassionati del franchise Rockstar.

A quanto pare, oltre a fronteggiare tutti i problemi relativi al lancio della Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, anche lo sviluppo del tanto rumoreggiato GTA 6 starebbe affrontando tutta una serie di problematiche. Un precedente rapporto di Rockstar Magazine indicava che lo sviluppo è stato riavviato all’inizio del 2020 in seguito all’abbandono della compagnia del co-fondatore Dan Houser.

Ora, stanno emergendo una serie di informazioni non tanto rassicuranti trapelate tramite l’account AccNGT, il quale in passato aveva anticipato correttamente alcune immagini del nuovo Star Wars Eclipse di Quantic Dream. “Alcune persone non si rendono conto di quanto sia caotico lo sviluppo. Penso davvero che in molti rimarranno delusi per alcuni aspetti, ovviamente non per il comparto grafico”, ha dichiarato il leaker.

About #GTAVI #GTA6 – Some people don't realize how chaotic the development is.

– I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

– If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried. — AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021

Come sempre, quando parliamo di rumor del genere non possiamo mai sapere quanto ci sia di vero, e per scoprire effettivamente se GTA 6 deluderà o meno non resta altro da fare che attendere fino all’annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games.