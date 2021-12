GTA Trilogy ora uccide i giocatori senza motivo

Nonostante le tantissime patch pubblicate, GTA Trilogy continua ad essere afflitto dai bug. La maggior parte degli errori (inclusa l’infame pioggia) siano stati sistemati, su Reddit continuano a diffondersi glitch e bug molto divertenti, ma anche ddecisamente fastidiosi. Come quest’ultimo, che comincia ad uccidere i giocatori senza un apparente motivo.

Come dimostra il video che trovate poco più in basso, infatti, durante una corsa in macchina avvenuta in GTA Vice City, il giocatore si ritrova la schermata di Game Over che corrisponde alla morte. Il problema accade quando nella corsa presente in GTA Trilogy si colpisce una delle tappe presenti. La schermata “Wasted” compare a tutto schermo, portando al Game Over e al conseguente fallimento della missione. Un bug divertente, forse per chi lo guarda dall’esterno, ma per chi si ritrova a dover affrontare più e più volte la missione potrebbe risultare fastidioso. D’altronde ripetere per diverse volte le corse è decisamente tediante, soprattutto considerando il game design dietro queste missioni.

Questo bug di GTA Trilogy è particolarmente strano e fastidioso, soprattutto perché la barra della salute scende velocemente fino ad arrivare allo zero. Ed è anche difficile capire cosa lo stia attivando, considerando che si tratta di un parametro che tecnicamente non dovrebbe esistere all’interno di una semplice corsa. Secondo un utente, invece, la risposta potrebbe essere più semplice del previsto: il gioco pensa che chiuqnue attraversi i marchi si trovi in realtà sott’acqua. In Vice City è infatti impossibile nuotare e tuffarsi nell’Oceano porta alla morte istantanea. Un bug che speriamo possa essere curato il prima possibile da parte di Grove Street Games.

GTA Trilogy è disponibile dall’11 novembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Le versione mobile arriveranno solamente nel corso del 2022, per iOS e Android. Le versioni fisiche, infine, sono previste per il 17 dicembre 2021.