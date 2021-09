GTA 6 è ancora lontano? Faremmo meglio a dimenticarcelo per un po’

GTA 6 è protagonista di un caso decisamente più unico che raro di questi tempi. Non solo non abbiamo ancora ricevuto alcun indizio concreto sulla reale esistenza del gioco, ma la stessa Rockstar Games non ha ancora mai menzionato il gioco o un presunto periodo in cui potrebbe essere annunciato. Nonostante questo, gli appassionati della saga open world continuano a voler speculare su quel che sarà il sesto capitolo della saga di GTA, e non sono i soli.

Ad essere entrato in gamba tesa sull’argomento GTA 6 c’è anche Tom Henderson, il noto giornalista di settore che ormai si è espresso più di qualche volta sul fantomatico titolo Rockstar. Già in passato Henderson aveva sciorinato tutta una serie di informazioni in suo possesso sul progetto tutte ancora da confermare, e ora, durante una recente puntata del podcast Gold Gold, lo stesso giornalista videoludico è tornato a parlare del gioco più chiacchierato degli ultimi tempi.

Stando a quanto dichiara Henderson in una porzione del podcast, secondo lui il 2022 sarà l’anno in cui uscirà la GTA Trilogy Remastered, mentre per quanto riguarda GTA 6 ci sarebbe da aspettare ancora molto.

“Dubito che vedremo GTA 6 nel 2022, credo nel 2023. Sembra che quest’anno avremo GTA 5 Expanded and Enhanced, poi l’anno prossimo vedremo l’annuncio e il rilascio della trilogia remastered. Mi aspetto l’annuncio di GTA 6 nel 2023, e non mi sorprenderebbe di assistere a dei rimandi con il gioco che potrebbe essere rilasciato non prima del 2025”. Queste le ultime dichiarazioni di Tom Henderson a proposito del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Sembra quindi che ci sarà ancora molto da attendere, soprattutto perchè ad oggi Rockstar non ha ancora aperto ad alcun indizio sull’esistenza del gioco più richiesto del momento.