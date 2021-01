GTA 6 è in sviluppo, ma l’attesa sarà ancora molto lunga?

Ci sono alcuni titoli su cui aleggia un fitto velo di mistero attualmente, e tra questi, uno dei più chiacchierati è GTA 6. Non sappiamo nulla di ufficiale riguardo la prossima iterazione della saga targata Rocktar Games, ma nonostante questo le attenzioni dei giocatori e degli insiders hanno già raggiunto livelli altissimi. Mentre Rockstar rimane concentrata su GTA 5 e Red Dead Redemption 2 però, sembra che la compagnia stia lavorando in gran segreto anche al sesto capitolo di GTA.

Tra le molteplici voci di corridoio che abbiamo sentito negli ultimi mesi, si sta dando per scontato che GTA 6 non solo esista, ma che sia già in fase di sviluppo da diverso tempo presso gli studi di Rockstar Games. Secondo le recenti parole dell’insider Yan2295, da sempre molto vicino a tutto quel che ruota attorno a Rockstar, non solo viene confermato che il nuovo GTA sarebbe in sviluppo, ma l’insider mette in guardia gli appassionati sull’uscita del titolo.

Yes GTA 6 is being developped.

No it's not coming soon.

No I don't know when it's gonna be announced or released.

You can stop asking now. — Yan2295 (@Yan2295) January 2, 2021

All’interno di uno dei suoi più recenti tweet, infatti, Yan2295 ha voluto dire la sua su alcune insistenti richieste che gli sono state fatte ultimamente da diversi fan della saga di GTA. Come possiamo leggere su Twitter, secondo l’insider vicino al mondo Rockstar “GTA 6 è in fase dis viluppo. No, non uscirà presto. No non so quando verrà annunciato o rilasciato. Ora potete anche smettere di chiedermelo”.

Attualmente Rockstar Games non ha dato alcuna informazione ufficiale riguardo al prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto, e come al solito consigliamo di prendere le recenti parole dell’insider con le dovute attenzioni. Sicuramente un GTA 6 un giorno esisterà, ed è molto probabile che prima di vedere qualcosa di concreto di questo nuovo progetto di Rockstar dovrà passare ancora un po’ di tempo. Cosa ne pensate di questo recente tweet di Yan2295 sul prossimo GTA?