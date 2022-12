Questa volta potrebbe essere tutto vero. Dopo anni di rumor, speculazioni e silenzio, ora Rockstar Games potrebbe davvero essere vicina al reveal di GTA 6. Tutto nasce dall’ultimo update di Grand Theft Auto Online, che ha aggiunto un piccolo ma importantissimo dettaglio a livello estetico, che potrebbe essere una chiara indicazione di come il 2023 potrebbe diventare l’anno in cui il team si è lasciato alle spalle il quinto capitolo.

Come riportato su Twitter, nell’ultimo update di Grand Theft Auto Online è presente una livrea per un auto che utilizza un nuovo design per le bottiglie di eCola. Fino a qui nulla di strano: si tratta di un semplice asset grafico, se non fosse che lo stesso design lo abbiamo già visto in passato. Quando? A settembre e più precisamente in quella domenica in cui ci fu l’enorme leak di GTA 6, con frammenti di video destinati a uso interno diventati di dominio pubblico.

Non ci sarebbe nessun motivo valido per aggiornare GTA Online con un logo ancora non pubblico, se non appunto il preparare i fan per un reveal. C’è poi un’altra, importante ipotesi che può venire in mente: difficilmente Rockstar Games abbandonerà il comparto online nel prossimo gioco. Non è escluso dunque che il team di sviluppo stia pensando di migrare i dati di gioco di Grand Theft Online in una nuova versione, che potrebbe debuttare proprio con GTA 6. Non sarebbe uno scenario così assurdo, soprattutto considerando l’enorme quantitativo di ore che i giocatori hanno accumulato con il titolo.

More GTA 6 teases in GTA Online: The upcoming Hotring Everon has a livery that showcases a new variant of the eCola bottle. This new design could also be seen in the GTA 6 leaks from September.#GTAVI #GTA6 #RockstarGames pic.twitter.com/Sq41a4FOrV — Gaming Detective ❄️ (@that1detectiv3) December 21, 2022

Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per vedere in azione il sesto capitolo principale della serie. Come sempre accade in questi casi, però, il nostro consiglio è quello di attendere ulteriori novità e conferme in merito direttamente dal team di sviluppo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.