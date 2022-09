Solo alcuni mesi fa, Rockstar è stata vittima di una serie di leak che hanno mostrato informazioni su quello che, a quanto pare, sarà il nuovo GTA 6. Nelle ultime ore, il problema sembra essersi ripetuto, con la comparsa sul web di svariati video e immagini che, a quanto pare, sono presi proprio dal prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto. Ovviamente, come sempre in questi casi, le informazioni sono da prendere con le pinze poiché difficilmente avremo conferme o smentite da parte degli sviluppatori, inoltre vi suggeriamo di non proseguire con la lettura se non volete alcun tipo di anticipazione in merito al prossimo capitolo della celebre serie di Rockstar.

Ad ogni modo, i video in questione mostrano scene di gameplay relative ad una fase iniziale di sviluppo che, tuttavia, sembra già piuttosto buona. Nella clip più interessante di GTA 6 assistiamo ad una rapina in un classico diner americano. Nei panni di un personaggio femminile, il giocatore tiene in ostaggio tutti i clienti e svuota le casse della tavola calda, prima di salire in auto con un complice e fuggire dalla polizia.

Un’altra clip, invece, mostra una conversazione tra due NPC che discutono di teorie complottiste, a dimostrazione di come i toni sopra le righe della serie non siano per nulla morti. Per quanto riguarda le novità si può notare la possibilità di spostare l’arma da una mano all’altra con estrema fluidità (oltre che poterle raccogliere da terra), il ritorno dell’iconico Malibù Club e WhatUp!, la nuova applicazione per smartphone dedicata alla messaggistica istantanea fra i personaggi del titolo.

Il materiale trafugato sembra essere davvero parecchio poiché viene mostrata una cartella con ben 80 clip trafugate da un utente esterno, non meglio identificato. Pensate che in alcune di queste viene persino mostrata una porzione del codice sorgente, un dettaglio che potrebbe sembrare di poco conto ma che rappresenta un danno enorme per gli sviluppatori nel caso questo materiale si rivelasse reale.

Trattandosi di contenuti non autorizzati dalla stessa Rockstar, abbiamo optato per mostrarvi solo ciò che è di pubblico dominio. Inoltre, se deciderete di andarli a cercare per conto vostro tenete sempre a mente che nessuno, a parte gli sviluppatori, può garantirne la totale autenticità.

Stando a quanto mostrato da questi video e screen, tuttavia, pur essendo in uno stato di pre-alpha, GTA 6 sembra davvero in splendida forma. Un ultimo dettaglio, che si può intravedere sulla fiancata di un tram, è una scritta Vice City. Non è chiaro se questo indichi il ritorno di questa ambientazione o si tratti semplicemente di un place holder ma sicuramente l’attesa di nuove immagini ufficiali ora si è fatta decisamente più interessante.