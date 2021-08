GTA 6: fan spazientito invade un programma TV per chiedere novità

Ormai GTA 6 sta andando oltre le mere voci di corridoio, tanto che gli appassionati della famosa saga di Rockstar Games non si accontentano più dei rumor molto frequenti e c’è che ha pensato di fare il passo successivo dopo essersi spazientito. La mancanza di informazioni ufficiali sull’esistenza del sesto capitolo principale della serie free roaming di Rockstar ha portato un giocatore ad invadere una programma televisivo tedesco proprio per chiedere qualche novità sul fantomatico Grand Theft Auto 6.

Durante una puntata del Schlag den Star, un quiz televisivo tedesco, un membro del pubblico che si è identificato come “Taser” è salito sul palco chiedendo dove fosse GTA 6. Le reazioni del conduttore e della concorrente risultano confuse, ma il ragazzo continua ad affermare insistentemente di stare aspettando il nuovo GTA da ormai otto anni. In tutto ciò il conduttore dello show si limita a dire di non aver idea di quando uscirà GTA 6 e che la situazione non dipende da lui.

La situazione ci mette poco a diventare davvero surreale, con l’invasore della trasmissione che rimane sul palco per quasi un minuto finchè un signore della sicurezza lo scorta fuori dalla scena. Un momento davvero inaspettato e che sottolinea come l’attesa di un gioco non ancora annunciato, e nemmeno mai menzionato da Rockstar Games, stia già creando una marea di grosse aspettative in una parte della community di GTA.

Non è chiaro se il “siparietto” sia stato genuino o se il tutto era premeditato, ma dalle reazioni parecchio confuse del personale del programma sembra che l’avvenimento sia stato tutt’altro che pensato a tavolino prima di andare in onda. C’è sicuramente grande attesa per il prossimo capitolo principale di GTA, ma ad oggi di informazioni ufficiali non ce ne sono e molto probabilmente ci sarà da aspettare ancora parecchio prima di sentir parlare in via ufficiale di questo attesissimo progetto.