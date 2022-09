Questa domenica è stata segnata da un unico argomento: i leak di GTA 6. Le notizie sono arrivate come un fulmine a ciel sereno e, mentre i video e le varie informazioni continuavano a uscire, la domanda che si sono fatti tutti gli appassionati è una sola: si tratta di immagini vere? A quanto pare sì, sembra che i leak sul nuovo capitolo di Grand Theft Auto siano ufficialmente confermarli.

L’artefice di queste conferme è Jason Schreier, giornalista di Bloomberg che su Twitter ha detto la sua. Secondo fonti interne a Rockstar con le quali si sarebbe confrontato, infatti, tutto il materiale diffuso in rete questa mattina sarebbe autentico. Il giornalista, inoltre, conferma che dal punto di vista dello studio, questo leak è un vero e proprio incubo che stravolge tutti i piani. La situazione, infatti, sarebbe grave sotto molti aspetti, uno su tutti è quello della sicurezza ma non è l’unico.

Infatti, un singolo individuo che riesce a mettere le mani su così tanto materiale riservato è un problema enorme per Rockstar che dovrà decisamente indagare e prendere tutte le misure necessarie per evitare che si ripeta in futuro. Inoltre, il leak di oggi risulta dannoso anche per le prossime campagne di marketing. Di fatto, GTA 6 non è mai stato annunciato ufficialmente con un trailer. Dunque, avere già così tanta carne al fuoco senza contesto crea dei problemi con tutte le idee che Rockstar poteva avere per presentare luoghi e personaggi del prossimo Grand Theft Auto.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

