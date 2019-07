GTA 6: il leak è falso secondo Schreier di Kotaku

Un paio di giorni fa, tramite Reddit, è emerso un leak legato a GTA 6. L’utente affermava di avere accesso a varie fonti, rimaste anonime: tra queste figurava anche uno sviluppatore di Rockstar Games. Secondo le informazioni, GTA 6 sarebbe stato un gioco colossale, ispirato a Narcos, con varie città, clima variabile (con tanto di tornado e alluvioni), ambientato in ben due decenni, gli anni settanta e ottanta. Informazioni molto dettagliate e molto interessanti che hanno fatto sognare i giocatori. Purtroppo pare che tutto questo non sarà realtà.

Jason Schreier, nota firma di Kotaku e insider dell’industria, si è espresso sull’argomento tramite Twitter: come potete vedere qui sotto, afferma che “se un leak di un videogame è una enorme lista puntata di informazioni incredibili, allora è falso.”

