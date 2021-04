GTA 6: torneremo a Vice City? Apparso un misterioso dominio

GTA 6 rimane ancora un mistero tutto da decifrare per gli appassionati della saga Rockstar Games. Ad oggi non abbiamo mai avuto alcuna ufficialità riguardo allo sviluppo del gioco, ma i numerosi rumor che vagano per il web sembrano far credere che il sesto capitolo del free roaming sia cosa reale da tempo. Le speculazioni sul nuovo GTA sono già molteplici, e ad esse si va ad aggiungere anche un’ennesimo possibile indizio che potrebbe svelare un paio di informazioni in più sul fantomatico gioco.

Quel che viene più discusso sul futuro GTA 6 è l’ambientazione che farà da scenografia al nuovo gioco. Tantissimi rumor hanno messo altrettanta carne sul fuoco, e di recente un’altra voce di corridoio ha deciso di ricalcare una delle possibilità già citate nei mesi scorsi. Un’insider avrebbe scoperto un misterioso dominio chiamato “Rockstarcartel.com” che, ovviamente, porta chiunque vi ci clicchi sopra ad una pagina web di errore.

La cosa curiosa, però, è che stando alle parole dell’insider quello stesso dominio si riferisca a GTA 6 e alla città di Miami; famosa proprio per essere uno dei poli principali del cartello della droga. Inoltre, lo stesso insider ha voluto sottolineare come il dominio scovato in rete sembra essere stato aggiornato di recente. Il tutto è stato già ripreso da vari appassionati, con queste ultime informazioni non ufficiali che stanno facendo il giro del web.

I was checking Take twos domains and found https://t.co/skYjLUmLT1 it was updated today. This further proves gta 6 is in set in Miami thanks to PA leak.#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/bv60ZVFRah — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) April 12, 2021

Se il domino si rivelasse davvero di Rockstar Games, allora potremmo appena aver ricevuto un grosso indizio sul ritorno della città di Vice City nel prossimo GTA 6. La città dei vizi è già stata protagonista assoluta del capitolo uscito nel 2002 su PlayStation 2, e potrebbe essere un gradito ritorno per tutti gli amanti di quella ricreazione virtuale di Miami.