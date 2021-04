GTA 6: un annuncio di Rockstar Games riaccende le teorie

GTA 6 non è ancora stato annunciato, ma i rumour a riguardo rimbalzano fin da pochi anni dopo la pubblicazione del quinto capitolo della saga. Questo fa capire quanto sia atteso dai fan dei titoli Rockstar Games, impazienti di scoprire ambientazione, personaggi e dinamiche di gioco. D’altronde, la serie dedicata alle avventure di criminali qualunque, ha da sempre rapito i cuori di milioni di videogiocatori grazie ad una narrazione avvincente e a un open-world pieno di possibilità. Esaminiamo assieme le ultime teorie, dopo una recente comunicazione da parte di Rockstar.

La divisione indiana dell’iconica casa di sviluppo, ha da poco pubblicato un’offerta lavorativa per arricchire il suo organico. In particolare, la ricerca riguarda un ‘mixed-media animator’. Sotto la sezione ‘What We Do’, salta all’occhio la volontà del team di sviluppo di voler creare contenuti multimediali in-game, per aumentare l’immersione all’interno dei progetti. Dopotutto, Rockstar Games ha sempre realizzato contenuti attui ad offrire un mondo di gioco realistico e fedele a quello reale (tendendo a mostrarlo, di solito, come una caricatura).

Le nuove teorie della community creatasi attorno al sesto capitolo di Grand Theft Auto, analizzano un semplice punto, ovvero: considerando che all’interno del gioco verranno inseriti media, quindi anche siti web, il gioco non potrà essere ambientato prima del 1990 (anno di pubblicazione del primo sito sul World Wide Web). Questo probabile scenario, annullerebbe del tutto gli insistenti rumour su un’ambientazione negli anni ’80. Ma quale sarà la verità? Non ci resta che attendere notizie ufficiali dalla casa di sviluppo e, come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi alcuna novità a riguardo.

THEORY: GTA 6 might not be in the 1980s time, here's why. Rockstar recently posted out a job for India looking for "Mixed Media Animator".

"We create content for in-game Media" "We work on Multiple platforms" Remember Life Invader and all of these websites?#GTAVI pic.twitter.com/OCDUpD0Y8c — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) April 12, 2021

