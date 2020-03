GTA 6: rivelato un trailer sul web, ma è solo un pesce d’aprile anticipato

Parliamoci chiaro, il primo aprile è sicuramente il giorno più odiato da tutti i videogiocatori. Abbiamo passato anni a sorbirci fake trailer di ogni tipo, ed anche quest’anno qualcuno si è divertito facendo uno scherzetto anticipato. Ci abbiamo tenuto subito a dirvelo per evitare di farvi prendere letteralmente infarti non voluti. Il trailer di GTA 6 in questione è stato rilasciato su Twitter ed ha ricevuto la bellezza di più di 150.000 visualizzazioni e 10 mila commenti annessi.

L’autore dopo averlo pubblicato ed essersi reso conto della situazione che stava degenerando sul famoso social network, ha dovuto ammettere che il fantomatico trailer di GTA 6 è stato realizzato con lo scopo di essere un semplice pesce d’aprile anticipato, come suggerisce anche il filmato. Vedrete infatti la dicitura “2 days till announcement“, cioè il primo aprile. Qui di seguito potete guardarlo.

YOOO GTA 6 IS COMING! pic.twitter.com/q9bp4k3gUV — Troydan (@Troydan) March 29, 2020

Bisogna ammettere che il breve teaser risulta essere realizzato davvero bene, riprendendo i rumors che girano sul web da diverso tempo sulla location che sembrerebbe tornare negli amati anni 80. Rockstar games dal suo non ha ancora dichiarato nulla sulla reveal ufficiale, i leak suggerivano che alla fine di marzo la casa sviluppatrice americana avrebbe svelato qualcosa ma ad oggi nulla è stato ufficializzato. Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa succederà in futuro, una cosa è certa, GTA 6 sarebbe tutt’ora in lavorazione e tenendo conto da quello che hanno detto diversi insider il tanto atteso trailer ufficiale verrebbe annunciato nel giro di quest’anno.

