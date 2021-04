GTA 6: trailer vicino ma data di uscita lontanissima, nuovi indizi

GTA 6 è sicuramente uno dei titoli più attesi del momento dal pubblico videoludico moderno. Il franchise targato Rockstar Games ha sempre affascinato, diventando un esempio per le altre aziende del settore. Il lavoro della società americana è sempre stato impeccabile, ma quello che sicuramente ha stupito di più è il costante rinnovare il genere, diventando un vero punto di riferimento per i giochi open world futuri. Non stupisce quindi che gli appassionati non stiano pressando molto il rilascio, spingendo l’azienda americana a fare semplicemente un ottimo lavoro.

La domanda però che rimbalza da diversi mesi è sempre la stessa: Quando verrà rilasciato GTA 6? Al momento tutto tace ma nuovi indizi stanno prendendo il sopravvento, andiamo a vederli assieme. Rispondendo ad una lunga serie di domande, Roberto Serrano’ ha dichiarato che il trailer del nuovo capitolo di Rockstar Games verrà mostrato molto presto, forse questa estate ma ribadendo che il titolo vedrà la luce non prima del 2023.

Uno dei tweet che ha fatto impazzire il web sarebbe una speciale partnership tra Sony e Take-Two testimoniando come il rapporto potrebbe proseguire portando l’annuncio ad un evento PS5 offrendo in futuro offerte speciali per gli abbonati al servizio Sony riguardanti la componente Online, un po’ come avvenuto con il “datato” GTA 5. Ovviamente vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze in quanto non c’è nulla di ufficiale da parte di Rockstar Games.

maybe this summer but GTAVI will arrive no earlier than 2023 No sources about new GTA Trilogy https://t.co/lwMCeEEItD — Roberto Serrano' (@geronimo_73) April 19, 2021

GTA 6 è sempre stato sulla bocca di tutti nonostante si trovi tutt’ora in un alone di mistero. Negli ultimi giorni abbiamo visto come un curioso dominio abbia a suo modo confermato l’ambientazione del prossimo capitolo, stiamo parlando di Vice City, una delle città più apprezzate dalla community. Nonostante da anni si parli del sesto capitolo targato Rockstar Games, ad oggi si sa bene poco, quasi nulla a riguardo. Se i nuovi indizi saranno confermati, questa estate dovrebbe essere quella che segnerà l’avvenimento più importante del gaming moderno.