GTA 6: tutti i recenti rumor sarebbero attendibili, per Jason Schreier

Su GTA 6 non abbiamo ancora ricevuto nemmeno una minima informazione ufficiale, ma nonostante questo gli appassionati della saga targata Rockstar Games vanno su di giri appena sentono solo nominare il gioco. Sono mesi, se non addirittura anni, che il web si sta riempiendo di rumor e voci di corridoio di varia natura sul progetto, ma ad oggi sembra che la compagnia americana non sia ancora pronta a svelare al mondo interno il futuro del proprio franchise di punta.

Di recente ne ha parlato anche Tom Henderson, l’insider da sempre molto vicino al mondo degli sparatutto come Call of Duty e Battlefield. Henderson ha pubblicato sui propri social una lista di informazioni in suo possesso proprio su GTA 6, svelando alcuni possibili dettagli sull’ambientazione, sui nuovi personaggi, sullo stato di sviluppo del gioco e infine sulla possibile finestra di lancio del nuovo capitolo di Grand Theft Auto.

Ovviamente si è parlato di rumor, ma proprio in queste ore ha voluto intervenire sulla questione anche un’altra personalità importante nell’industria videoludica, il giornalista di settore Jason Schreier. Con un post su Twitter, Schreier ha voluto dire agli appassionati in attesa di GTA 6 che non sa con precisione perchè si pensi che il nuovo capitolo della saga uscirà proprio nel 2023, ma tutto quello che è stato detto da Henderson combacia con ciò che aveva sentito anche lui sul progetto.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Questo scambio di battute tra Schreier e un utente non ci fornisce nulla di semi-ufficiale, facendoci rimanere nuovamente nel campo delle mere speculazioni su GTA 6. Il giornalista di Bloomberg non è sceso in ulteriori dettagli, e non sappiamo se ciò che ha sentito sul gioco risale a molto tempo fa o meno. Nel frattempo il consiglio che possiamo darvi è quello di armarvi di pazienza nei confronti del prossimo grande progetto di Rockstar Games.