Non è la prima volta che accade, così come non sarà l’ultima. Un gruppo di giocatori di GTA Online ha infatti deciso di organizzare un funerale all’interno del gigantesco gioco multiplayer prodotto da Rockstar Games. Il tutto è stato realizzato per rendere omaggio alla prematura scomparsa di un rapper americano, chiamato Takeoff venuto a mancare il 1 novembre 2022.

L’omaggio si è tenuto nella giornata di ieri ed è estremamente ben realizzato. Tutti i giocatori hanno dovuto indossare dei completi eleganti bianchi per partecipare alla cerimonia. Subito dopo si sono cambiati in abito scuro, per partecipare al “rinfresco”, come da tradizione per i funerali statunitensi. Il tutto con delle regole decisamente stringenti, tra cui una processione da seguire curanti delle norme stradali, come per esempio semafori rossi e diritti di precedenza.

A spingere i giocatori per l’organizzazione di un funerale del genere è stata la grande popolarità di Takeoff. Il rapper è infatti molto famoso negli Stati Uniti d’America, soprattutto dopo le collaborazioni con Nick Minaj e Cardi B. Il musicista è stato ucciso il 1 novembre 2022, in una sparatoria avvenuta a Houston, in Texas. La community non è rimasta ovviamente a guardare e ha deciso di rendere omaggio al cantante e musicista, membro del trio Migos con l’organizzazione di questo enorme tributo, di cui potete vedere il video poco più in basso.

Se tutto ciò è che accaduto su GTA Online, è anche vero che in altri MMO si fa la stessa cosa da diversi anni. Non è infatti raro che i giocatori di un determinato gioco si ritrovino per omaggiare e commemorare altri player deceduti o anche membri del team di sviluppo di diversi giochi, oltre che i titoli stessi. Il tutto è possibile grazie alla formula utilizzata da questi giochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.