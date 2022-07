Il prossimo aggiornamento di GTA Online sarà lanciato la prossima settimana e punta a essere uno degli update più attuali di sempre. In attesa di GTA 6, attualmente in sviluppo in casa Rockstar, il quinto capitolo e la sua versione Online sono tutt’ora largamente apprezzati dai giocatori. L’ultimo aggiornamento gratuito si articola intorno alle tematiche dell’attuale crisi mondiale.

Presentato oggi con un nuovo trailer, infatti, GTA Online: The Criminal Enterprises ci mostra una versione di Southern San Andreas in crisi economica. Tra l’impennata dei prezzi del gas, le catene di approvvigionamento in rovina e un’ondata di caldo afoso, sembra che Rockstar possa aver tratto spunto da ciò che sta succedendo negli ultimi mesi. In un post sul blog, lo sviluppatore descrive The Criminal Enterprises come un aggiornamento radicale che porta nuove missioni e migliorie al gioco. All’interno del pacchetto ci saranno espansioni significative per una serie di carriere criminali e nuove ed elaborate missioni di contatto, a partire dal 26 luglio. Lo studio promette anche che i giocatori avranno più scelta su come scalare le gerarchie criminali.

Dal punto di vista della storia, invece, sembra che i giocatori stiano tentando di sfruttare al meglio il caos petrolchimico. A causa dei disagi alle pompe di petrolio, infatti, i giocatori si troveranno a lavorare a fianco dell’IAA per indagare su un magnate corrotto e sulla sua famiglia. Ovviamente, in GTA Online nulla si fa per beneficienza, dunque ci guadagneremo anche una discreta somma.

Se, da una parte, i fan di GTA Online saranno soddisfatti del lavoro svolto sul titolo, gli amanti del West saranno meno felici. Dopo più di un anno senza aggiornamenti, infatti, sembra che il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 sia ormai abbandonato a se stesso. I server si sono ormai svuotati e i pochi giocatori rimasti non sembrano avere molte attività da completare.