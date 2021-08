GTA Remastered Trilogy: ventilato il possibile periodo d’uscita

GTA 6 continua ad essere il campione dei rumor sulla rete, ma da qualche settimana le attenzioni degli appassionati sembra che si siano distaccate dal prossimo capitolo principale della saga open world di Rockstar Games. Ora è la fantomatica GTA Remastered Trilogy ad essere finita nel turbinio di voci di corridoio insistenti e, senza troppa sorpresa, uno dei più chiacchieroni sull’argomento è il solito insider e giornalista Tom Henderson.

Giusto qualche ora fa il buon Henderson ha deciso di staccarsi un attimo dai vari rumor riguardo all’ormai prossimo all’annuncio Call of Duty Vanguard per dedicare qualche riga sulla GTA Remastered Trilogy. Ad oggi, ovviamente, non abbiamo alcun indizio concreto sull’esistenza di questa trilogia rimasterizzata, ma solo voci insistenti che anche il noto insider dice di assecondare. C’è però una cosa che non torna ad Henderson.

Come sottolinea il giornalista in uno dei suoi più recenti tweet, in questo periodo non ha voluto menzionare nulla sulla GTA Remastered Trilogy per il semplice fatto che, tutto quello che ha sentito in giro combacia su quanto sa lui. C’è un unica differenza però, dato che Henderson non si trova in accordo con la possibile data di lancio che era emersa nei giorni scorsi. Stando all’insider la trilogia non dovrebbe uscire tra ottobre e novembre di quest’anno come dicono in molti, bensì in un momento non ancora meglio specificato del 2022.

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Insomma, da quel che sembra in questo momento le voci di corridoio sono abbastanza condivise tra i vari insider del settore, tranne per quanto riguarda l’uscita della GTA Remastered Trilogy. Tom Henderson è uno dei più affidabili sulla piazza questo è vero, ma fino al momento in cui non riceveremo l’ufficialità da parte di Rockstar Games vi chiediamo di prendere queste dichiarazioni assolutamente con le dovute attenzioni.