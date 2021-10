GTA Trilogy: annunciata finalmente data di uscita e prezzo!

Dopo una serie di interminabili rumor, qualche settimana fa abbiamo assistito all’annuncio ufficiale della GTA Trilogy: The Definitive Edition. Oltre a confermare i tre titoli presenti erano poche le informazioni ufficiali, ma qualche istante fa Rockstar Games è tornata per svelare alcuni importanti dettagli.

A mancare all’appello ci sono ancora diversi dettagli, compreso uno sguardo più approfondito a quelle che saranno le differenze tra i titoli originali e i giochi presenti in questa GTA Trilogy. Quel che scopriamo oggi, invece, è la data di lancio del pacchetto e il prezzo al quale verrà venduto.

Per quanto riguarda la data, le versioni digitali della GTA Trilogy arriverà il prossimo 11 novembre. Discorso diverso per la versione scatolata, che uscirà un mese più tardi, ovvero il prossimo 6 dicembre.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition launches on November 11 digitally and on December 6 as dischttps://t.co/BEByVCEVJF pic.twitter.com/ggRRk4ILDq

— Nibel (@Nibellion) October 22, 2021