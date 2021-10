GTA Trilogy: requisiti di sistema e novità trapelate online

Sono emersi online nuovi dettagli sulla GTA Trilogy, ovvero quel pacchetto contenente Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas rimasterizzato per le nuove e vecchie console, oltre che per PC e dispositivi iOS e Android. E sono (e qui lo diciamo senza paura di essere smentiti) praticamente ufficiali, visto che sono comparsi sul sito ufficiale di Rockstar Games, pubblicati probabilmente per errore.

Prima che i dettagli (anzi, l’intera pagina) fossero tirati giù dai produttori del franchise, qualche utente è riuscito comunque a cattuare i dettagli più importanti di GTA Trilogy. Tra questo troviamo un’ampia descrizione dei miglioramenti di cui godranno i tre giochi usciti durante l’epoca PlayStation 2, Xbox e Dreamcast. Niente di così straordinario (possiamo tranquillamente sognarci la grafica del quinto capitolo) ma piuttosto una serie di update che rientrano nella categoria Quality of Life. Tra questi troviamo un nuovo sistema di illuminazione e un upgrade dell’ambiente di gioco, texture ad alta risoluzione e l’aumento della draw distance.

Non solo migliorie grafiche: come si è letto nella pagina, infatti, GTA Trilogy implementerà anche una nuova serie di comandi, più vicini probabilmente al quinto capitolo della saga. Questa non dovrebbe essere una novità: i comandi dei tre giochi infatti sono piuttosto datati e dovrebbe essere il primo miglioramento ad essere implementato. Nelle info sono emersi, infine, anche i requisiti tecnici della versione PC sono emersi: si segnala l’utilizzo, tra i raccomandati, di 16GB di RAM (8 tra i requisti minimi) e una GPU GTX 970 o GTX 760, rispettivamente per i minimi e i raccomandati, mentre per la CPU si opta per un Intel Core i5-2700K o Intel Core i7-6600K. La collection uscirà anche ovviamente su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch, oltre che i già citati in apertura iOS e Android.

Queste piccole informazioni sono cruciali per ottenere un primo e importante quadro di come potrebbe essere a livello grafico GTA Trilogy. La release al momento è fissata per quest’anno, con le versioni invece mobile che arriveranno solamente l’anno prossimo. Maggiori dettagli saranno disponibili nel corso delle prossime settimane e serviranno a sciogliere alcuni nodi come ad esempio il prezzo ed eventuali edizioni da collezione.