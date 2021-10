GTA Trilogy costerà il giusto? Spunta online il prezzo della collection

Dopo una marea di rumor e speculazioni, finalmente lo scorso fine settimana abbiamo assistito all’annuncio ufficiale della GTA Trilogy The Definitive Edition. Il pacchetto contenente i tre classici Grand Theft Auto del’era PS2 è stato presentato con un brevissimo teaser con i fan che aspettano trepidanti di ricevere qualche informazione più consistente.

A pochi giorni dall’annuncio, però, è il sito Retailer Base, primo ad aprire i pre-order della collection, a darci un possibile dettaglio in più sulla tanto attesa GTA Trilogy. Stando al sito, infatti, le copie della collection per console di nuova generazione dovrebbero costare 70 Dollari.

Situazione diversa per le copie in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, che sul sito sono prezzate a 60 Dollari.

Al momento non si hanno conferme ufficiali, ne sui prezzi nemmeno sulla data di uscita di GTA Trilogy The Definitive Edition. Stando a quanto annunciato da Rockstar, però, i tre giochi presenti nella trilogia saranno rivisti sia dal lato grafico che nel gameplay, ma non si sa ancora in che misura.