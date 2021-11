GTA Trilogy senza pace: il logo Rockstar è sbagliato!

Nonostante le scuse e il primo aggiornamento per console che ha debutto giusto nella notte italiana, gli utenti continuano a trovare errori in GTA Trilogy. L’ultimo però ha davvero del clamoroso, considerando che cita direttamente il logo di Rockstar Games, autrice e proprietà a tutti gli effetti del brand.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, in GTA Trilogy è ben presente il logo di Rockstar Games. Logo che si può vedere anche girando per le strade di Liberty City in GTA 3, magari su qualche cartellone pubblicitario ma è in Vice City che si trova l’errore. Nel capitolo con protagonista Tommy Vercetti, ambientato in una parodia della Miami anni ’80, è possibile intravedere una piscina modellata con la classica R e la stella finale, da sempre il marchio di fabbrica degli sviluppatori. C’è un problema però: il modello indicato nel radar è sbagliato. E il tutto è decisamente molto, molto esilarante.

Lo screenshot è stato diffuso via Reddit e come è possibile vedere, sulla mini-mappa il logo di Rockstar Games è stato realizzato con una stella a cinque punte invece delle classiche quattro. Alcuni utenti l’hanno immediata soprannominata “Rockstar of David”, in riferimento alla Stella di Davide. Pur essendo molto divertente, è un altro segnale di come certe parti del gioco non siano state controllate da parte degli sviluppatori, dando così l’impressione (forse non troppo distante dalla realtà) di essere davanti ad un lavoro realizzato con troppa superficialità.

Tutti gli errori di GTA Trilogy saranno sicuramente risolti, come annunciato da Rockstar Games. Il problema è capire quando: molto probabilmente non basteranno poche patch prima di poter rendere giustizia a questa collection e dunque ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter avere tra le mani un lavoro che rispecchi ciò che doveva essere il tutto al day one.