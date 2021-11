GTA Trilogy: Rockstar si scusa e promette un gradito regalo

E alla fine tanto tuonò che piovve. Rockstar Games ha deciso di non rimanere in silenzio stampa dopo il lancio catastrofico di GTA Trilogy su console e PC ed ha affidato al suo sito web ufficiale una lettera di scuse, volta a spiegare anche i prossimi passi che seguiranno.

Fin dal primo momento GTA Trilogy non è stato accolto benissimo dagli utenti. Tantissimi problemi tecnici e non solo hanno scatenato gli utenti contro gli sviluppatori e contro la software house che ha dato i natali alla serie. Ora, a distanza di poco più di una settimana dalla release della collection, che include il terzo capitolo, Vice City e San Andreas completamente rimasterizzati, Rockstar Games ha deciso di scusarsi con tutti ed ha annunciato aggiornamenti continui per migliorare la qualità complessiva del pacchetto.

“Vogliamo sinceramente scusarci con chiunque abbiamo riscontrato dei problemi giocando. La serie di Grand Theft Auto – è i giocati che sono inclusi in questa trilogia – sono davvero molto speciale per noi, così come sappiamo che lo sono per i fan intorno al mondo. Le versioni aggiornate di questi classici non sono state lanciate in una versione in grado di soddisfare i nostri standard qualitativi e quelli attesi dai nostri fan”, si legge nell’introduzione della lettera, che continua spiegando come tutte le figure coinvolte nello sviluppo abbiano la volontà di sistemare il tutto. “Un nuovo update è in dirittura d’arrivo per tutte le versioni e risolverà una serie di errori. Vi aggiorneremo non appena l’aggiornamento sarà disponibile”, spiega Rockstar Games.

An update regarding the unexpected technical issues with Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. https://t.co/YP4pkOLQmG pic.twitter.com/AsfYPuMI0d — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2021

Rockstar non si è comunque limitata a scusarsi. Nel corso del prossimo futuro verranno aggiunte sul client dello sviluppatore le versioni originali di GTA 3, San Andreas e Vice City e chiunque abbia comprato la versione PC di GTA Trilogy la riceverà come regalo in automatico, a patto che il pacchetto sia stato comprato entro il 30 giugno 2022.

Infine, la software house ha chiesto agli utenti di moderare i toni nei confronti degli sviluppatori di Grove Street Games, letteralmente presi di mira da minacce e molestie nel corso degli ultimi giorni. “Chiediamo alla nostra community di mantenere un atteggiamento civile e rispettoso mentre cerchiamo di risolvere tutti i problemi di cui i tre giochi sono afflitti”, ha concluso Rockstar Games.