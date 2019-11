Half-Life Alyx annunciato ufficialmente da Valve

Nella giornata di ieri, un nuovo rumor proveniente da un noto insiders (che aveva svelato anticipatamente DOTA Underlords) ci aveva permesso di scoprire l’esistenza di Half-Life Alyx, un titolo VR in sviluppo presso gli studi di Valve. Confermato che non si trattava di un enormemente tardivo pesce d’aprile, abbiamo potuto scoprire anche l’annuncio ufficiale sarebbe arrivato a dicembre, durante i The Video Game Awards 2019.

In realtà il leaker ha sbagliato, perché l’annuncio è arrivato già oggi. Valve, tramite il proprio account Twitter, ha confermato ufficialmente che mostrerà Half-Life Alyx, il loro “gioco VR di punta”, questo giovedì alle 19.00. Potete vedere il tweet qui sotto, corredato da un’immagine generica con i loghi di Valve, Steam VR e, ovviamente, Half-Life.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time. Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Attualmente non ci sono informazioni aggiuntive riguardo Half-Life Alyx. Basandoci su quanto rivelato dall’insider, si tratterebbe di un gioco con una forte componente esplorativa. Inoltre, pare che Valve non abbia intenzione, per ora, di dedicarsi a un gioco della serie “tradizionale” per PC. Sono ovviamente solo voci, ma sono tutto sommato credibili. Sono passati dieci anni da quando Valve ha rilasciato l’ultimo Half-Life e a questo punto l’idea di un Half-Life 3 sembra sempre più lontana.

Rimanendo in tema Half-Life Alyx, è possibile che il sottotitolo sia legato ad Alyx Vance, personaggio del secondo capitolo: questo nuovo gioco sarà in qualche modo basato su di lui? Per ora non lo sappiamo. L’attesa per nuove informazioni non sarà troppo lunga, quindi prepariamoci a tre giorni intensi in attesa di un nuovo Half-Life: è una frase che forse non molti speravano di poter leggere.