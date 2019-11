Half-Life Alyx: data di uscita, trailer e piattaforme

Dopo anni di attesa, sta finalmente accadendo: un nuovo capitolo di Half-Life sta per arrivare sulle nostre macchine da gioco. Certo, non è il terzo capitolo tanto atteso dagli appassionati, ma è comunque un evento ritenuto da molti impossibile. Pochi giorni fa Valve ha confermato ufficialmente, in seguito ad alcuni rumor, che Half-Life Alyx è il nuovo capitolo della serie, in VR. Ora, la società di Bellevue ha rilasciato i primi dettagli ufficiali. Ecco tutte le informazioni sul nuovo gioco di Valve.

Valve ha rilasciato, come ci aspettavamo, un primo trailer di annuncio. Potete vederlo qui sotto. Il filmato ci permette di ammirare qualche scena di gameplay: si tratta di uno sparatutto in prima persona, come gli altri capitoli della serie (avevamo dubbi in tal senso?).

Il gioco è ambientato tra il primo Half-Life e il secondo capitolo. Si tratta di un nuovo “gioco completo realizzato da zero da Valve per la realtà virtuale“: queste le parole ufficiali della compagnia. Sarà disponibile a partire da marzo 2020, come i rumor avevano già anticipato, e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift (e Quest, ma con un PC connesso) e Windows Mixed Reality. È già disponibile al preacquisto su Steam, al prezzo di 49.99 € (44.99 € in sconto).

Giocheremo nei panni di Alyx Vance e dovremo salvare l’umanità intera. Il gioco viene descritto come un mix di esplorazione, puzzle solving, profonde interazioni ambientali e combattimento viscerale. Ecco anche i requisiti minimi di sistema:

OS: Windows 10

Processore: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060 / RX 580 – 6GB VRAM

Diteci, cosa ne pensate di quanto presentato da parte di Valve? Half-Life Alyx vi incuriosisce, oppure non è ciò che speravate fosse?