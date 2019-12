Half-Life Alyx provato su otto differenti dispositivi VR

I gestori del canale YouTube Tested hanno avuto modo di provare recentemente, nella sede di Valve, una versione non definitiva di Half-Life Alyx, il prossimo capitolo della serie sviluppato esclusivamente per i dispositivi di realtà virtuale. Il test ha riguardato principalmente la resa del gioco con differenti visori VR: dal Valve Index sino a Windows Mixed Reality passando per HTC Vive e Oculus Rift. Anche se queste prove hanno riguardato più il tipo di esperienza offerto da queste periferiche di realtà virtuale, i responsabili di Tested sono rimasti abbastanza stupiti dal nuovo titolo di Valve.

La prova di Tested è stata documentata in un video che mostra alcune sequenze di gioco in qualità non eccezionale dato che si tratta di riprese dello schermo, d’altronde è comprensibile dato che lo scopo del test era quello di provare Half-Life Alyx con le differenti configurazioni e non mostrare un’intera sequenza di gioco che probabilmente la stessa Valve non era intenzionata a rivelare troppo nel dettaglio. Chi ha giocato alla serie riconoscerà sia molte meccaniche familiari, come la possibilità di interagire con gli oggetti, sia i nemici dei capitoli precedenti oltre ovviamente alle ambientazioni tipiche di City 17.

Come riporta la testata PC Gamer, il cofondatore del canale YouTube Tested, Will Smith, ha dichiarato che “la quantità e la qualità dello stile grafico è senza precedenti. È possibile interagire con un enorme quantità di oggetti che è possibile anche attrarre a sé”. Uno dei comparti tecnici che ha maggiormente colpito Tested è quello che riguarda l’audio. Il sound design infatti è estremamente dettagliato e dinamico ed è possibile sentire i suoni e le discussioni degli NPC, per esempio, sia nei livelli inferiori che superiori rispetto al giocatore considerato anche che le ambientazioni si sviluppano essenzialmente in verticale. “Sono entusiasta” ha decretato Will Smith.

Tested ha avuto modo di provare Half-Life Alyx non solo su differenti visori per la realtà virtuale ma anche su vari possibili dispositivi di controllo e configurazioni come ad esempio giocarlo in piedi o da seduti. Ricordiamo che l’uscita del gioco è prevista per marzo 2020, chi possiede un visore o un controller Valve Index riceverà il gioco gratuitamente insieme ad alcuni contenuti bonus gratuiti. Nello stesso periodo Valve rilascerà il motore grafico Source 2 e i relativi strumenti per realizzare nuove ambientazioni da condividere poi con la community.