Half-Life diventa un gioco Game Boy, ecco la demo gratuita

Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato di un demake che ha saputo trasportare The Witcher 3 Wild Hunt direttamente nell’epoca della prima PlayStation. Ora è il turno di vedere come sarebbe stato un grande classico degli FPS se solo fosse uscito su Game Boy. La console portatile ideata da Gunpei Yokoi è stata la casa di grandissimi titoli, ma come sarebbe stato giocarci sopra anche un grande gioco come il primo Half-Life?

Oggi è possibile trovare una risposta concreta a questa domanda, e tutto grazie ad una demo che trasporta Half-Life nella dimensione Game Boy. Il lavoro portato avanti da Jackarte ci porta in una Balck Mesa decisamente più verde, così da riprendere tutte le classiche sfumature monocolore dello schermo dell’amatissima console portatile di casa Nintendo; sicuramente un nuovo modo di vedere l’iconico FPS.

La demo, della durata di circa un quarto d’ora, ci fa rivivere quasi tutto l’inizio di uno dei giochi più amati della storia videoludica. La sezione d’apertura del primo Half-Life, infatti, è ancora oggi una delle più riconoscibili. All’interno di questa particolare demo gratuita vestiremo nuovamente i panni di Gordon Freeman, intento a vivere i primi istanti nel suo primo giorno lavorativo all’interno dei laboratori di Black Mesa.

Attualmente il progetto che trasporta il primo Half-Life in una versione simil Game Boy presenta soltanto questa demo giocabile per una quindicina di minuti. Se volete provare l’ebrezza di immergervi nuovamente nel mood visivo della console portatile Nintendo, potete provare questa demo gratuitamente scaricandola dal sito itch.io. Cosa ne pensate di questa idea proposta da Jackarte? Vi piacerebbe giocare l’intero gioco come se fosse uscito su Game Boy? Ditecelo lasciandoci un commento nella sezione dedicata.